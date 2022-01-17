«الجاني يعمل لديه وسعى لسرقته».. حل لغز قتل تاجر أعلاف في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن لعز قتل تاجر أعلاف داخل مسكنه في منطقة الشرقية، بعدما اتضح أن عامل لديه ارتكب الجريمة بهدف سرقته، وتمكنت من القبض على المتهم.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها تاجر أعلاف -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة المركز- “متوفي” إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي في الشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة بائع أعلاف لدى المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.