«الجاني مندوب المبيعات».. كشف ملابسات سرقة سيارة محملة بالسجائر في القاهرة

خطّط مندوب مبيعات لارتكاب جريمة سرقة سيارة محملة بكميات من السجائر أثناء عمله في محافظة القاهرة، واختلق واقعة غير صحيحة لمحاولة إبعاد الشبهة عنه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الحادث وضبط 3 متهمين في القضية.

بلاغ كاذب من مندوب مبيعات

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مندوب مبيعات بإحدى الشركات لتوزيع السجائر، قال إنه أثناء تواجده في السيارة قيادته “ميكروباص”، تابعة للشركة محل عمله بداخلها كمية من السجائر أنواع مختلفة، تقدر بمبلغ 800 ألف جنيه، توقف بالسيارة بمحطة وقود، لتوزيع بعض السجائر ولدى عودته اكتشف سرقتها وما بداخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبمناقشته مرة أخرى عدل عن أقواله وقال إنه اختمر في ذهنه فكرة الإستيلاء على السيارة وما بداخلها.

خطة سرقة سيارة محملة بالسجائر

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك استعان بشخصين أحدهم موظف بذات الشركة لتنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة سلم أحدهم نسخة من مفاتيح السيارة لسرقتها، بالاشتراك مع الآخر ثم اختلق الواقعة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبإرشادهما ضبطت السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم، بدائرة قسم شرطة الزيتون.

اعترافات المتهمين

وأضاف أن أحدهم استأجر شقة بمنطقة العبور بالقليوبية لإخفاء المسروقات، وباستهداف الشقة المشار إليها، أسفرت عن ضبط كمية من متحصلات الواقعة.

وأوضحوا أنهم باعوا باقي الكمية المستولي عليها لعملاء الشركة محل عمله، وباستدعاء مسئول الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات والسيارة واتهمهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.