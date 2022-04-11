كشفت أجهزة الأمن، عن لغز العثور على جثمان طفل بعدما قتل على يد صديق والده بمحافظة الإسماعيلية، على خلفية خطفه ومساومة والده على دفع فدية مالية، وألقي القبض على المتهم.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا من مزارع بغياب نجله -يبلغ من العمر 7 سنوات- عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل.

وفي وقت لاحق، عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيكي، ومدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة، وملفوف حول رقبته قطعة من القماش.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “عاطل” -مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء- ومتواجد في ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقال إنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل اختمر في ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه.

وأضاف أنه نظرًا لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه، لعدم وجود أشخاص لمساعدته فعدل عن ذلك، وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية، بزعم أنه مازال على قيد الحياة.

واستدرج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وخنقه بقطعتي القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة، ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكي ودفنه بمكان العثور.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.