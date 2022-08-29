الجامعة اليابانية ببرج العرب تعقد منتدى دراجون لمناقشة «النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية»

تعقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وأكاديمية البحث العلمي، منتدى دراجون 2022، وذلك تحت عنوان «وسائل النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية»، وذلك خلال الفترة من 13- 15 سبتمبر 2022 بمقر الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

وأكد الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن منتدى دراجون والمعرض المصاحب له المخصص لتكنولوجيات النقل الكهربائي، يعدّ منصة للحوار والتفاعل البنَّاء بين كل المعنيين بصناعة النقل؛ لمناقشة موضوع النقل الكهربائي من جميع جوانبه التقنية، والاقتصادية، والبيئية، والتنظيمية،

حيث يشارك بالمؤتمر كل المهتمين بصناعة السيارات والنقل لمناقشة التطورات في صناعة النقل الكهربائي.

وأشار إلى أنه سيُعقد على هامش المنتدى معسكر لطلاب الجامعات المصرية والعربية في تخصصي الهندسة وإدارة الأعمال؛ لإعدادهم للمشاركة في مسابقة حول طرح أفكار مبتكرة لتكنولوجيات التنقل الكهربائي، بما يسهم في ترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وذكر أن صناعة النقل تشهد على مستوى العالم تطورًا كبيرًا، في ضوء التحول من وسائل النقل التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى وسائل النقل الكهربائي،

وهو ما يستوجب ضرورة تغيير خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى تعديل الأطر القانونية الحاكمة لها بما يتناسب مع التطور التقني الذي تتطلبه تلك الصناعة.

وأكد أن صناعة النقل الكهربائي تمثل فرصة كبيرة للصناعات المحلية للتكيف مع متطلبات تلك التكنولوجيا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي فيها،

فإنها تعد في ذات الوقت تحديًا كبيرًا لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لتلك الصناعة في كثير من الدول، وكذا محدودية المعرفة الفنية الكاملة بأبعاد هذه الصناعة بالإضافة إلى المنافسة العالمية في هذا المجال،

الأمر الذي يتطلب مزيدًا من البحث العلمي لتطوير هذه الصناعة وتعزيز كفاءتها الفنية على النحو الذي يسهم في تفعيل دورها كتكنولوجيا صديقة للبيئة في دعم الاقتصاديات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت بأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قررت باعتبارها من الجامعات البحثية في مصر، وبالتعاون مع وزارة النقل (الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل)، وأكاديمية البحث العلمي، أن يكون موضوع النقل الكهربائي هو عنوان منتدي دراجون 2022.