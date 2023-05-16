«الجامعة المصرية الصينية» تنظم ورشة عمل على «الإيزوكينتيك» للتنبؤ بإصابات اللاعبين

تستضيف كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية الخبير الأمريكي روبرت باتش لعمل ورشة عمل على جهاز الأيزوكينتيك والذي يمكنه التنبؤ بإصابات اللاعبين قبل حدوثها.

ويلقي الخبير الأمريكي روبرت باتش، محاضرة عن استخدامات “الإيزوكينتيك”، إلى جانب عرض مجموعة من الحالات العملية للطلاب.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن جهاز “الإيزوكينتيك” يمكنه التنبؤ باصابة أي لاعب في الملعب قبل المباراة.

وذلك من خلال إجراء مجموعة من الحسابات العلمية التي من شأنها أن تحدد مدى جاهزية اللاعب الكاملة من عدمه لأداء المباراة حتى تجنبه الإصابة.

وفي حال حدوث الإصابة يمكن للجهاز قياس جميع التغيرات الخاصة بالقدرة العضلية التى حدثت، ومن ثم يمكن وضع برنامج علاج طبيعي ناجح يستطيع من خلاله اللاعب أو المريض أن يعود إلى ممارسة حياته وأنشطته بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية تمتلك معامل بحثية على جهاز الإيزوكينتيك في الميكانيكا الحيوية، والمعامل البحثية الخاصة برسم العضلات.

وأيضا في صحة المرأة والقلب والأوعية الدموية، وهو ما يؤدي إلى تنشيط العملية البحثية للطلاب، فضلا عن زيادة القدرات المهارية والعلمية للدارسين، الأمر الذي يمكنهم من إثراء سوق العمل في مصر والخارج بما لديهم من خبرات ومهارات اكتسبوها خلال فترة الدراسة بالجامعة.

ويتولي روبرت باتش العالم الأمريكي الجنسية نائب رئيس شركة CSMI الأمريكية المتخصصة في تصنيع وتطوير جهاز عمل التمارين العلاجية والاستشفائية ISOKinetic (Humac Norm).

وجاء العالم الأمريكي من خلال الشركة الدولية للتأهيل التكنولوجي IRG ليتحدث عن تفاصيل جهاز “الإيزوكينتيك” واستخداماته ومميزاته.

وذلك بحيث يتاح للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس أن يكون لديهم القدرة على استخدام الجهاز ومتابعة المرضى وتقييم الحالات.

وتتميز كلية العلاج الطبيعي بالجامعة بأن لديها أحدث الأجهزة في مجال الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركة.