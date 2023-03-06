الجامعة المصرية الصينية تنظم ندوة عن التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منه

استضافت الجامعة المصرية الصينية أيمن عبدالحميد عضو الاتحاد المصري للتمويل العقاري والعضو المنتدب لشركة ” الأولي” وذلك لإلقاء ندوة لطلاب الجامعة عامة ولطلاب كلية الاقتصاد والتجارة الدولية خاصةً عن التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منه وكان ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق والدكتور أمير السعيد أمين عام الجامعة.

وخلال تلك الندوة استعرض أيمن عبدالحميد اهمية التمويل العقارى خلال تلك المرحلة وانه أصبح بالنسبة للسوق العقارى المصري كلمة السر والحل الوحيد لانقاذ القطاع العقارى من حالة تراجع المبيعات التى شهدها مؤخراً ، كما يعد فرصة حقيقية لجميع الشباب والخريجين الذين يرغبون فى الحصول على شقة جاهزة.

وتطرقت الندوة إلي ماهية التمويل العقارى وهي مساعدة الأشخاص او الهيئات الإعتبارية للحصول على التمويل اللازم لشراء او تحديث او بناء عقار، والمتسفيد من هذا التمويل العقارى يقوم بتسديد تكلفة التمويل الذى حصل عليه على هيئة اقساط قد تكون المدة عشر او خمسة عشر سنة .

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة النشاطات العلمية المتميزة التي تحرص الجامعة على تنظيمها للطلاب حتي يكونوا علي دراية تامة بكل مايحدث حولهم وأهمها التمويل العقاري في مصر وكيفية الإستفادة منه وهم في أول حياتهم العملية مما يتطلب منهم التفكير في طرق الحصول على شقة سكنية يبدأون فيها حياتهم وأمالهم.

وفي نهاية الندوة قام كلا من الدكتور أشرف حلمي عميد كلية الإقتصاد والتجارة الدولية والدكتور أمير السعيد آمين عام الجامعة بإهداء أيمن عبدالحميد درع الجامعة نظراً لجهوده في نشر ثقافة التمويل العقاري بين الشباب الجامعي.