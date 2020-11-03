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الجامعة المصرية الصينية تنظم ندوة حول ربط الابتكارات التكنولوجية بسوق العمل

لتشجيع الابداع والابتكار ونشر فكرة العمل الحر
جهاد سالم 3:10 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 3:10 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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نظمت الجامعة المصرية الصينية ، ندوة بعنوان ” التكنولوجيا والابتكار بين النظرية والتطبيق “، بهدف ربط الإبتكارات والتكنولوجيا بسوق العمل.

وتأتي الندوة استكمالا لسلسلة ندوات تعقدها الجامعة المصرية الصينية ، تحت شعار “مشروعك فرصتك” لتشجيع الابداع والابتكار ونشر فكرة العمل الحر.

وإفتتح الندوة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي السابق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، الدكتور خالد حنفى وزير التموين و التجارة الخارجية الأسبق والأمين العام لإتحاد الغرف العربية.

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وحضر الندوة مجموعة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب السنوات النهائية.

كما شارك في الندوة الدكتور احمد حسنى المليجى مدير BDSH-Hubs ونائب مدير رواد النيل و أحمد خطاب رئيس لجنة المشاريع الصغيرة و المتوسطة فى جمعية رجال الأعمال المصرية الأفريقية EABA.

كما شارك في الندوة المهندس سامح صبرى المدير الإقليمي للتحسين المستمر للعمليات الإنتاجية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و تركيا وروسيا بشركة Unilever .

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وأشار د. أشرف الشيحى إلي أن الهدف من الندوة ربط التعليم بالناحية التطبيقية هو تخريج شباب قادر على دفع عجلة التنمية والقيام بدور محوري لخدمة مجتمع المستقبل التكنولوجى الصناعى.

ومن جانبها أفادت الدكتورة رشا الخولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مكاتب تسويق نقل التكنولوجيا والابتكار TICO أن الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل الخاصة بمختلف مكاتب التايكو.

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واستكملت، إن الهدف من الندوة تشجيع الشباب على المشاركة بمشاريع تكنولوجية وتنموية وذلك لخدمة قطاع الصناعة والمجتمع المصري.

جدير بالذكر إن إطلاق شعار “مشروعك فرصتك ” يهدف الى توجيه فكر الشباب الى الابتكار والتكنولوجيا ودراسة متطلبات الصناعة لخلق حلول ومن ثم عمل مشاريع بحثيه قادرة على النهوض بالصناعه واتاحه فرص عمل للشباب كرواد أعمال بدلا من انتظار الوظيفه بعد التخرج.

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بقلم جهاد سالم

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