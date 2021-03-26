الجامعة المصرية الصينية تنتهي من الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي 2020 - 2021.

أعلن الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي السابق، أن الجامعة أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 – 2021.

وأكد الشيحي أنه سيتم الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيحي، إن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني سيكون “أون لاين”، وسيتم البدء بنظام التعليم الهجين في الأسابيع التالية.

وأوضح الشيحي أن الدراسة بنظام التعليم الهجين والذى تتطلب حضور الطلاب إلى الجامعة لتلقى المحاضرات إلى جانب عرض بعض المقررات الدراسية بنظام “اون لاين” وفقا للجداول التى تم إعدادها لمختلف الفرق بجميع كليات الجامعة.

ونوه الشيحي إلي أن إنه سيتم فحص الطلاب بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية بشكل مستمر على مدى اليوم الدراسي، وعقب انصراف الطلاب.

واستكمل إنه يتم عمل تعقيم كامل للقاعات من خلال فرق الوقاية الموجودة بالجامعة في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين من مخاطر فيروس كورونا.

وتابع الشيحي إن الجامعة حريصة على تشديد الإجراءات الاحترازية للأعداد التي تتواجد في نفس الوقت، وأن الجامعة حريصة كذلك على انتظام العملية التعليمية بمختلف قاعات الدراسة و المعامل.

وأشار الشيحي إلي أن المحاضرات النظرية فقط هى التى يتم تقديمها للطلاب “أون لاين”، بينما الأجزاء العملية يتم تدريسها داخل معامل الجامعة والتي تم تأسيسها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية الموجودة في أكبر الجامعات الدولية.

ونوه رئيس الجامعة إلى أنه سيتم مراعاة عدم جلوس الطلاب في قاعات مغلقة لفترات طويلة حتى مع وجود تهوية جيدة داخل قاعات الدراسة، مع الوضع في الاعتبار اتخاذ مسافات التباعد المناسبة بين الطلاب.

وأشار الشيحي إلى أن إدارة الجامعة سوف تتعاقد على شراء أجهزة جديدة للتصحيح الالكتروني للمساعدة في أعمال الامتحانات، حيث تساهم في تعزيز الاجراءات الصحية ومنع تداول الأوراق بين الطلاب والمراقبين وأساتذة المواد وأعضاء الكنترول.

وأكد أن الجامعة سوف تتبع أساليب قياس حديثة بحيث يستطيع الطالب أن يتعامل مع الأسئلة بشكل أسرع وكذلك تتم عملية التصحيح بصورة دقيقة وصحيحة، وهو تطوير يشمل كل المقررات الدراسية.

يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة تضم كليات الهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية والصيدلة والعلاج الطبيعي، وهى جامعة تكنولوجية وإنتاجية غير تقليدية .