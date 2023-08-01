الجامعة المصرية الصينية تقرر عدم زيادة المصروفات لعام 2023-2024 وتقدم منحا للمتفوقين بالثانوية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية تقديم حزمة من المنح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة 2023.

فضلا عن تقديم منح على المستوى الرياضى وأبناء المحافظات الحدودية، خلال العام الجامعي 2023 – 2024.

وقرر مجلس الجامعة المصرية الصينية، عدم زيادة المصروفات الدراسية لعام 2023 – 2024 ، واستمرار العمل بمصروفات العام الدراسي الماضي دون زيادة علي الطلاب الجدد.

وذلك مراعاة لظروف الأسر، ومحاولة من إدارة الجامعة لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور.

وأشارت الجامعة المصرية الصينية أنه سيتم فتح باب التقدم بالجامعة لطلاب الثانوية العامة، والشهادة الثانوية الازهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلها من شهادات خلال أيام.

وذلك للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة: الهندسة والصيدلة، والاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية العلاج الطبيعي وذلك للعام الجامعي الجديد.

وأوضح البيان أن المصروفات الدراسية لكليات الجامعة كالتالي:

كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه

كلية الصيدلة 98 ألف جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا 56 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه



وعلى الراغبين في التقدم، التعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة https://www.ecu.edu.eg.

يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية.

فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.