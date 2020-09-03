الجامعة المصرية الصينية تفتتح كلية جديدة للصيدلة وتكنولوجيا الدواء

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، عن افتتاح كلية جديدة للصيدلة وتكنولوجيا الدواء، وتبلغ مدة الدراسة بكلية الصيدلة 6 سنوات، منها 5 سنوات داخل الكلية، وسنة للتدريب داخل الصيدليات ومصانع الأدوية والمستشفيات.

وتمنح الجامعة المصرية الصينية الخرجين درجة “فارما – دي”، وهي درجة تمكن الصيدلي من إعطاء استشارات دوائية.

بالإضافة الى اكساب خريج الكلية المهارات والمعارف في مجال تصنيع الادوية، واستخراج الادوية من النباتات الطبية، والعمل كصيدلي إكلينيكى في المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات العامة.

وتضم الكلية تخصصات كيميائية، ودوائية ما يمكن الصيدلي من العمل لدى معامل التحاليل.

بالإضافة الى الدراسة الإكلينيكية التي تمكن خريج الكلية أيضا من المتابعة الجديدة لمرضى الأورام اثناء تلقيهم للعلاج.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الكلية الجديدة للصيدلة، تستفيد من تعاقد الجامعة مع الجامعات الصينية. د. أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية

واستكمل الشيحي، إن الكلية الجديدة تتيح لطلاب الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الصناعات الدوائية ، وطب الأعشاب الطبيعية التي تشتهر بها الصين.

ونوه الشيحي إلي اتفاقيات الجامعية المصرية الصينية مع مستشفيات جامعة القاهرة والعديد من الجامعات فى مصر.

واشار إلي أن تلك الاتفاقيات تتيح للجامعة، تدريب الطلاب فى المستشفيات ومن اهمها مستشفيات جامعة القاهرة.

كما توفرالجامعة للطالب، فرصة السفر إلى الصين للتدريب علي أحدث الأجهزة والمعدات في مصانع الأدوية بالجامعات الصينية.

وقال الشيحي إن الكلية مجهزة بمعامل تم تنفيذها بأعلى المعايير الدولية، وإن لجنة التقييم المشكلة من وزارة التعليم العالي ، اشادت بالتجهيزات والمساحات المتوفرة بالمعامل والمدرجات والقاعات الدراسية في الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن درجة “الفارم-دى التى تمنحها الجامعة معترف بها دوليا.. ويكون الطالب الحاصل على “الفارما-دى”، على نفس مستوى خريج الجامعات الدولية.

ولفت الى أن الهدف الأساسي للكلية ان يكون الخريج على اعلى كفاءة وذو مهارات علمية وبحثية ومعرفية فى مجال الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.