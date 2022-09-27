الجامعة المصرية الصينية تحصد الميدالية البرونزية في مسابقة «دراجونز سوميت 2022»



حصد فريق الجامعة الجامعة المصرية الصينية IEEE المركز الثالث، والميدالية البرونزية في مسابقة “دراجونز سوميت 2022″، التي نظمتها الجامعة المصرية اليابانية.



وتناول موضوع مسابقة دراجونز سوميت 2022، هذا العام تناول فكرة التنقل الإلكتروني وفقاً لرؤية مصر 2030.

بما فى ذلك جوانبها الصناعية والتجارية، حيث تركز الحكومة مؤخراً على صناعة التنقل الالكترونى مثل انشاء القطار الكهربائى والسكك الحديدية الاحادية، والذي يهدف إلى جعل السيارات الكهربائية تستحوذ على حصة كبيرة من سوق السيارات.



وتأهل فريق IEEE-ECU للنهائى ضمن 22 فريقا على مستوى مصر.

شارك فى المسابقة جامعات ومراكز مصرية وعربية ويابانية، وشركات وسائل النقل، ووزارات وهيئات ومؤسسات حكومية معنية بالنقل.

وهنأ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، فريق الجامعة متمنيا لهم المزيد من التفوق.