الجامعة المصرية الصينية تبدأ تجهيز 5 كليات بفرعها الجديد

قال الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية ، ووزير التعليم العالى السابق ، إن الجامعة بصدد التوسع بافتتاح 5 كليات جديدة.

وأشار الشيحى إلى أن الجامعة انتهت من الأعمال الإنشائية لفرعها الجديد فى مدينة نصر وتجهيز مبانى 5 كليات جديدة ، هى الذكاء الاصطناعى ، الطب البيطرى ، اللغات والعلوم الإنسانية ، والفنون.

ونوه الشيحى إلى أنه سيتم فتح باب القبول فى الكليات الجديدة عقب الحصول على القرار الجمهورى لبدء الدراسة.

ورجح الشيحى بدء الدراسة فى الكليات الجديدة العام الدراسى المقبل ، وذلك بعد اعتماد اللوائح والأنظمة والحصول على موافقات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الشيحى إنه فى حال تمكنا من إنهاء الإجراءات فمن الممكن بدء الدراسة فى كليتين فى الفصل الدراسى الثاني.

وردا على سؤال لـ “المال” حول دخول 12 جامعة أهلية جديدة لتنسيق العام الدراسى الجديد ، وتأثيرها على الجامعة الصينية ، قال الشيحى إن الجامعة الصينية خارج المنافسة.

وأوضح الشيحى أن الجامعة تعتمد على برامج دراسية فى كليتى العلاج الطبيعى والصيدلة ، قائمة على الطب الصينى التقلدى وهو ما يلاقى اقبال كبير للدراسة به.

ولفت إلى أن الطلاب فى الجامعة يدرسون أون لاين بالتعاون مع الشركاء الصينين حاليا ، بدلا من السفر.

ونوه الشيحى بأن الجامعة أغلقت التقديم فى كلية العلاج الطبيعى لاكتمال العدد.

وأشار إلى أن وجود الجامعات الأهلية يخلق منافسة كبيرة مع الجامعات الخاصة ، إلا أنه يدعم فرص تنوه المصادر التعليمية، ويتيح فرص تعدد الاختبارات أمام الطلاب.

ولفت إلى المشكلات التى تواجه بعض الكليات إثر احتدام المنافسة ، وعلى رأسها كليات الهندسة.

واستكمل الشيحى أن كليات الهندسة تواجه منافسة شرسة غير متكافئة الأطراف ، خاصة مع وجود مئات المعاهد الهندسية الخاصة والتى تتخطى مصروفاتها الدراسية 15 ألف جنيه.