الجامعة المصرية الصينية : ازدياد الإقبال على الالتحاق بالعلاج الطبيعي والهندسة

العلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية تصدّرت الكليات التى شهدت إقبالًا عاليًا.

أعلنت الجامعة المصرية الصينية استقبال عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة، وفقًا للقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأشارت الجامعة إلى أن كليات العلاج الطبيعي والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية تصدّرت الكليات التى شهدت إقبالًا عاليًا.

ونوّهت الجامعة بأنه تم إخضاع جميع الطلاب لاختبارات مختلفة لقياس مواهبهم ومهاراتهم كشرط أساسي للالتحاق بالجامعة.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الدور الرئيسي للجامعة المصرية الصينية يتمثل في الاستفادة من الموارد البشرية وربط التعليم بالإنتاج والقدرة على الابتكار وليس التعليم، ثم الإنتاج.

وأشار إلى أن الجانب الأكاديمي يسير جنبًا إلى جنب مع الجانب العملي، لافتًا إلى وجود مراكز بحثية وتكنولوجية متخصصة تتبنى مشكلات الإنتاج والصناعة لحلها.

وأشار الشيحي إلى أن الإقبال الكبير يرجع إلى أن الجامعة المصرية الصينية تمتلك برامج دراسية متميزة ترتبط بشكل وثيق بالجامعات الصينية المتميزة ذات الترتيب العالمى المرموقة.

ولفت إلى أن الجامعة توفر فرصة السفر للصين لطلابها خلال فترة دراستهم بها إلى إحدى الجامعات الصينية للدراسة والتدريب العملي بالمصانع والمشروعات، التي تقوم تلك الجامعات بتنفيذها للحكومة الصينية.

وذلك للتعرف على التخصصات المختلفة ومجالات عملها قبل اختيار تخصصهم بالجامعة المصرية الصينية.

كما أن الجامعة تشجع الطلاب على الاستفادة من التجربة الصينية لعمل ورش إنتاجية وقاعدة صناعية، كما تشجع الطلاب أيضًا على ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمنتجة.