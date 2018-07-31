الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة تطبق الشمول المالي على طلابها‎

المال– خاصأعلن في القاهرة اليوم عن أول فرع تابع للجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة يقوم بتطبيق الشمول المالي على طلابها مع شركاء النجاح شركة وصلة مصر للشمول المالي والتحول الرقمي والبنك الأهلي المصري.ويتيح هذا التعاقد الذي فازت به وصلة مصر بالتعاون والتنسيق المشترك مع البنك الأهلي

المال– خاص

أعلن في القاهرة اليوم عن أول فرع تابع للجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة يقوم بتطبيق الشمول المالي على طلابها مع شركاء النجاح شركة وصلة مصر للشمول المالي والتحول الرقمي والبنك الأهلي المصري.

ويتيح هذا التعاقد الذي فازت به وصلة مصر بالتعاون والتنسيق المشترك مع البنك الأهلي المصري الرائد في تفعيل مفهوم الشمول المالي لشريحه طلاب الجامعات والمعاهد التعليمية تقديم خدمات تحصيل الرسوم الدراسية إلكترونيًا من الطلاب بالجامعة الكندية عن طريق قنوات التحصيل الإلكترونية بالبنك، وبهذا التعاقد يتم تقديم خدمات مالية متكاملة للطلاب والعاملين بكل الوسائل الإلكترونية المتاحة، بالإضافة لذلك يتم دراسه دمج الشمول المالي مع التعلم الذكي والخدمات الطبية للطلاب والعاملين لدمج الشمول المالي مع التحول الرقمي.

وقال علاء فاروق، رئيس مجموعة المنتجات والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك كرائد في الشمول المالي يضع الأولوية لقطاع التعليم طبقا لتوجهات واستراتيجية الدولة ويفخر بتقديم الخدمات المالية المتكاملة لإيمانه بأن التعليم يمس شريحة عريضه في المجتمع المصري لنشر ثقافه استخدام بطاقات الدفع عن طريق قنوات التحصيل الإلكترونية التي يوفرها البنك، خاصة أن تلك الشريحة يسهل استيعابهم لطرق الدفع الإلكترونية الحديثة، وأشاد بسرعة ودقه وصلة مصر في اختيار عملائها.

وأعربت أسماء حسني، رئيس مجلس إدارة شركة وصلة مصرعن سعادتها بإنهاء هذا المشروع في وقت قياسي من خلال الربط على البرامج المالية العالمية التي تدار بها الجامعة الكندية إلكترونيا لتحقيق قدرة الطالب على التعامل إلكترونيا مع الجامعة من خلال الربط مع البنك وباستخدام كل أدوات الدفع المتاحه بما يساعد في تحقيق رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي والشمول المالي .

وتعد الجامعة الكندية التي تم افتتاحها مؤخرا أول فرع لجامعة أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة تطبق أنظمة الشمول المالي والتحول الرقمي .