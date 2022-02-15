الجامعة الفرنسية تقترب من إنشاء المقر الجديد وتنفذه شركتان فرنسية ومصرية

ولفت رئيس الجامعة على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطط المستقبلية للجامعة، إلى أن جهاز مدينة الشروق أنهى إجراءات تخصيص 30 فدانا لإنشاء المقر الجديد للجامعة

قال دينيسي دايربي رئيس الجامعة في الفرنسية، إن الجامعة بصدد البت في مسابقة تصميم إنشاء المبنى الجديد.

ولفت رئيس الجامعة على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطط المستقبلية للجامعة، إلى أن جهاز مدينة الشروق أنهى إجراءات تخصيص 30 فدانا لإنشاء المقر الجديد للجامعة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنه تم إطلاق مسابقة للتصميم في ٢٠٢١، لتصميم مبنى صديق للبيئة والحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة وإعادة تدوير المياه.

وقال إنه سيتم إعلان نتيجة المسابقة قريبا وسيكون التنفيذ بالشراكة بين شركتين مصرية وفرنسية.

ونوه داربي إلى أنه طبقا للاتفاقية الشراكة بين الحكومتين الفرنسية والمصرية، تتولى المصرية بناء المقر وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل الجامعة.

وردا على المال قال داربي، إن الجامعة حصلت حتى الآن على منحة بقيمة 12 مليون يورو من الوكالة الفرنكفونية، وقرض بقيمة 12 مليون يورو الوكالة الفرنسية للتنمية.

واستكمل أن الحكومة الفرنسية ستتولى مسؤلية تمويل مرتبات أعضاء هيئة التدريس لمدة 10 سنوات.

ونوه رئيس الجامعة الفرنسية إلى أن مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، الذي تم إبرامه بين الحكومتين المصرية والفرنسية عام ٢٠١٩ بمقابلة مشروع قومي وكلا الطرفين حريص على إتمامه.