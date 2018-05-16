الجامعة العربية: وضع خطة تحرك لمواجهة نقل السفارة الأمريكية للقدس

متابعات أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك تكليفا من مجلس الجامعة العربية للأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها جاء ذلك في مؤتمر صحفي…

متابعات

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك تكليفا من مجلس الجامعة العربية للأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع السفير السعودي لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أسامة نقلي وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين.، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



والاثنين الماضي، نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب للقدس، وسط غضب عربي وإسلامي