الجامعة العربية تشارك في احتفالية تتويج بغداد عاصمة للإعلام العربي

وكالات:يقام يوم السبت المقبل ، بالعاصمة العراقية بغداد الاحتفال المركزي بمناسبة تتويج بغداد عاصمة للإعلام العربي ، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وزراء الإعلام فى الدول العربية ، والسفيرة د. هيفاء أبو غزالة - ال

وكالات:

يقام يوم السبت المقبل ، بالعاصمة العراقية بغداد الاحتفال المركزي بمناسبة تتويج بغداد عاصمة للإعلام العربي ، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وزراء الإعلام فى الدول العربية ، والسفيرة د. هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة للجامعة العربية.

كما يشارك أيضاً في هذه الاحتفالية العديد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين العرب ولفيف من الشخصيات والجهات الوطنية داخل جمهورية العراق.

وتأتي هذه الاحتفالية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عن الدورة العادية “48” باختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2017-2018.

يشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب يقوم باختيار عاصمة من عواصم الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة كل عام خلال انعقاد دورة المجلس لتكون عاصمة للإعلام العربي، وفق معايير وآليات محددة، مع ابقاء القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي.