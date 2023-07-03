الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من تداعياته

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الإسرائيلي.

وحملت الجامعة العربية في بيان اليوم الاثنين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.