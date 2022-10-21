«الجامعة البريطانية» و«UNDP» يختتمان فعاليات النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ «COP 27»

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ “COP 27”.

والذي استمر لمدة ثلاث أيام في الفترة من 18 وحتى 20 أكتوبر، بمشاركة 130 طالبًا من 24 دولة حول العالم، وذلك تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

وبحضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر.

وكذلك الوزيرة جيليان كيغان وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أفريقيا، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما حضر الفاعليات الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سارة سارة الخشن، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية في مصر ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP 27.

محمد لطفي: عرض نتائج المحاكاة في قمة COP 27 بشرم الشيخ

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن النموذج يأتي في إطار إيمان الجامعة بدورها في دعم رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP 27 والأجندة العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

وذلك عن طريق نقل نتائج هذا النموذج وأصوات الشباب إلى مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.

وكشف لطفي، أن نتائج نموذج المحاكاة ستُعرض في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وتطرق للحديث عن أبرزها، وهي تنظيم حدث جانبي مستقل، جلسة كاملة يوم 10 نوفمبر في المنطقة الخضراء Green Zone، فضلا عن تواجد جناح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة الزرقاء Blue Zone.

وقال الدكتور محمد لطفي، إن الطلاب الحاضرين تلقوا تدريب مكثف في القضايا المناخية والالتزامات الدولية.

وكذلك المهارات الدبلوماسية وآليات التفاوض وفض النزاع، ومن ثم جاءوا لطرح أفكارهم ونتائج مناقشتهم أبحاثهم خلال الشهور الماضية في إطار محاكي يماثل مؤتمر الأطراف بجوانبه المختلفة، لافتا إلي أنه تم محاكاة الجلسات العامة وكذلك غرف التفاوض والجلسات الفنية.

واستكمل أنه من المأمول أن يتم عرض التوصيات النهائية للمؤتمر المحاكي والتي تم صياغتها في شكل ميثاق المناخ بالجلسة الختامية.

كما أنه من المأمول أن يتم إدراجه ضمن الـ global youth statement الذي يتم عرضه بمؤتمر COP 27 الرسمي، لافتا إلي أنه هناك عدة جلسات مخصصة لعرض نتائج النموذج.

وقال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي، إن المملكة المتحدة، بصفتها رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر قمة المناخ بجلاسجو ، تعتز بتنمية وتعزيز شراكتها الخضراء مع مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بدور الشباب.

وأضاف السفير “بايلي”، بعد أن شاركت في نموذج محاكاة COP 27 ذاك الحدث العالمي الذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر، وشاهدت بنفسي المعرفة الحقيقية والشغف الحقيقي للشباب في التعامل مع أزمة المناخ، أدركت تمامًا خطورة القضية انعكاسًا للأصوات الشابة التي تنادي بالتغيير.

وأضاف أنه إذا عملنا جميعاً معاً عبر الحدود والأعمار والثقافات، واستطعنا تقليل الحرارة 1.5 درجة فسوف يكون بوسعنا أن نحمي كوكبنا من أسوأ التأثيرات المترتبة على المناخ.

وفي كلمتلها رحبت الوزيرة جيليان كيغان، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أفريقيا، كلمتها بالترحيب بجميع المشاركين في هذا النموذج.

وقالت أنهم الآن يمثلون بلدانهم وجامعتهم، كذلك جيلهم من الشباب، وأنهم مجتمعون لحل واحدة من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه عصرنا وهو تغير المناخ.

وتوجهت الوزيرة “كيغان”، بالشكر إلي الجامعة البريطانية في مصر والدكتور محمد لطفي، على تنظيم واستضافة هذا الحدث، والذي سبقه واحد من أهم المبادرات وهو الماراثون من أجل المناخ.

محمود محي الدين: التغير المناخي تهديد لمسارات التنمية المختلفة

وأكد الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، أهمية دور نماذج المحاكاة في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا المناخ.

وأشار إلي ما يمثله التغير المناخي من تهديد حقيقي لمسارات التنمية المختلفة وتأثيرها على محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح أن نموذج المحاكاة الذي أقامته الجامعة البريطانية في مصر ناقش موضوعات حيوية وهامة، وأبرز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول.

كما أظهرت المحاكاة أهمية العمل الجماعي والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حالياً لمواجهة مختلف التحديات بما في ذلك تحديات المناخ.

وقال أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: نتشارك مع الجامعة البريطانية في مصر في نموذج محاكاة COP 27″.

والذي حضره 130 طالبًا من 24 دولة و55 جامعة وطنية ودولية لتعلم ومناقشة تغير المناخ، مما يسمح للشباب بتطوير وتقديم بيان المناخ في COP 27.

وأضاف تظهر شراكتنا التزامنا بدعم الشباب ومنحهم مساحة للتعلم وتبادل المعرفة والابتكار”.

فيما قالت الدكتورة سارة الخشن، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية في مصر ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP27، إن نموذج محاكاة قمة المناخ يأتي في إطار إيمان الجامعة بدورها في دعم رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP 27 والأجندة العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

وأضافت أن المؤتمر يهدف لدعم جهود مصر لرئاسة واستضافة قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل.

كما يهدف إلى إيصال أصوات الشباب المشارك وأيضاً التأكيد على قدرتهم في إحداث التغيير.

وشهدت فعاليات الختام، إعلان أبرز التوصيات التي بهدف الوصول إلي مقترحات وحلول تنموية للتصدي لقضية تغير المناخ، والمقرر عقدها في مؤتمر قمة المناخ الفعلي COP 27 في شرم الشيخ.