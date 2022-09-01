الجامعة البريطانية و«Cairo Runners» يطلقان برامج رياضية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (صور)

وقع الدكتور محمد لطفي رئيس، الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع كايرو رانرز “Cairo Runners”.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم الأحداث الرياضية ذات البعد التنموي، وكذلك تدشين أكبر ماراثون جامعي يستهدف آلاف الطلاب بعنوان ” Run for the climate “، والمقرر عقده في 14 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

وحضر التوقيع اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى عبد الله حسين، الشريك المؤسس لمجموعة “كايرو رانرز”، ونواب رئيس الجامعة و عددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الدكتور محمد لطفي: توقيع البروتوكول سيدعم تنفيذ فعاليات بشأن المناخ

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول من شأنه تنفيذ الجامعة للمزيد من الفعاليات التي تدعم قضية تغير المناخ، تزامنًا مع عقد COP 27 في مصر وأفريقيا لأول مرة.

وأشار إلي أن الماراثون ينطلق في إطار رؤية الجامعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الجامعة البريطانية عقدت شراكات مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتماشى مع جهود مكافحة تغير المناخ ونشر الوعي حول تحدياته.

وأضاف لطفي أن الجامعة البريطانية تسعي لإطلاق أنشطة طلابية لزيادة وعي الطلاب بالتحديات البيئية وليصبحوا أكثر استعدادًا لتقديم اقتراحات وحلول والمشاركة في القضايا المجتمعية.

وأشار إلي أن الجامعة البريطانية تعد أول جامعة تلتزم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتدمجها في التدريس والتعلم والبحث والأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع.

الممثل الأممي: نؤمن أن للشباب دور هام في الحوار حول تغير المناخ

من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤمن أن للشباب مصلحة ودور هام في الحوار حول تغير المناخ ونأمل أن نستمر في سماع أصواتهم من خلال طرق مبتكرة وملهمة”.

ونقل الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته تحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لكافة الحضور.

وقال إن تنظيم الجامعة البريطانية في مصر لهذا الماراثون يعكس بوضوح التعاون المشترك بين الهيئات والوزارات، من أجل ضمان التكاتف اللازم لإنجاح قمة المناخ التي تستضيفها مصر “COP 27“.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تطوع كل امكانياتها لتسهيل مؤتمر شباب “coy”، والذي سيعقد قبل انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، كما استعدت الوزارة لتنظيم يوم الشباب والأجيال المستقبلية، وكذلك تنظيم جلسات وورش عمل يقودها الشباب ويشارك فيها صناع القرار.

الدكتور عمرو سعده: العديد من طلاب الجامعات غير مدركين لمخاطر تغير المناخ

وأشار الدكتور عمرو سعده، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، إن العديد من طلاب الجامعات غير مدركين لمخاطر تغير المناخ.

وهو ما يبرر تنظيم هذا الماراثون، لكي يصبح الطلاب مدركين لهذه المخاطر و يحاولوا العمل على تقديم مقترحات لحلها والتصدي لها.

ولفت إلي أن الماراثون سيشارك فيه أكثر من 8 آلاف طالب من الجامعات المصرية والشباب والعائلات من جميع أنحاء الجمهورية.

وذلك في سابقة هي الأكبر محليًا من حيث العدد، والأول من حيث تنوع وتكامل الأنشطة الفنية والثقافية المرافقة للحدث.

كما سيقام بالتوازي مع الماراثون معرض فني مفتوح للطلاب وكذلك معرض للشركات الناشئة والمبادرات والمشاريع الطلابية صديقة البيئة للمساهمة في تعظيم الأثر من هذا الحدث بين الطلاب والمشاركين وتحقيق التفاعل المجتمعي اللازم.

فيما قال عبد الله حسين، الشريك المؤسس لمجموعة “كايرو رانرز”، إن الهدف من هذا التعاون هو تقاسم الرؤى والأهداف بشكل جماعي لتعظيم الاستفادة من قدرات كلا الطرفين لتوفير الخدمات الرياضية بأبعاد مجتمعية وتنموية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

واستكمل أن الماراثون يُبرز دور الرياضة في التنمية وزيادة عدد الشباب الواعين ليشاركوا معنا في التصدي لتغير المناخ.