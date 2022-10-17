الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظمان نموذجا دوليا لمحاكاة قمة المناخ

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محاكاة دولي لقمة المناخ COP27، وذلك في الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر الحالي، بحرَم الجامعة البريطانية في مدينة الشروق.

ويقام نموذج محاكاة قمة المناخ COP27، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وكذلك الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وذلك في الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر الحالي، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

ويشارك في النموذج وزراء التعليم العالي، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يشارك في الفاعليات السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر.

ويضم نموذج المحاكاة الدولي، حوالي 150 طالبًا من 24 دولة حول العالم.

وسيقوم المشاركون بالمناقشة والتصويت للوصول إلى توصيات ومقترحات سياسية لإيجاد حلول تنموية للتصدي لقضية تغير المناخ.

كما سيتم عرض التوصيات التي ينتهي إليها النموذج المحاكي في مؤتمر قمة المناخ الفعلي COP 27، المقرر عقده في شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر على دعم الجهود الوطنية لمؤتمر قمة المناخ، واستكمالًا للمشروعات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة البريطانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

ويعدّ هذا النموذج هو المرحلة الثانية من المشروع الأول الذي أطلقته الجامعة البريطانية في مصر، لدعم أهداف التنمية المستدامة

وذلك بهدف دعم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث سبق هذا النموذج البرنامج المكثف لبناء القدرات، والذي يعدّ المرحلة الأولى من هذا المشروع.