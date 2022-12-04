الجامعة البريطانية تُنصب مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا

نظمت الجامعة البريطانية في مصر حفلا لتنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي “Chancellor” للجامعة .

وذلك بحضور فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة.

وحضر المراسم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبا عن وزير التعليم العالي .

كما حضر المراسم السفير البريطانى جاريث بايلي، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، والدكتور مصطفى الفقي، عضوي مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة وكبار مسئولى الدولة ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأبدي السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، والجراح العالمي، سعادته بهذا المنصب الجديد.

وقال أشعر بسعادة كبيرة بقبول هذه المسئولية الكبيرة، والتي أحسستها منذ اللحظة الأولي مع المؤسس الراحل محمد فريد خميس.

وأضاف يعقوب: إنني أؤمن بالقيم الأكاديمية العالية التي تمثلها هذه الجامعة من خلال تعليم الشباب المصري الموهوبين والشباب من جميع أنحاء العالم للتأثير وتحسين الإنسانية والبحث العلمي والتعليم، فهناك الكثير من الألم والجهل في العالم والذي يحتاج إلى معالجة.“

و قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروفيسور مجدي يعقوب يمثل حلقة الوصل بين مصر والعالم ، باعتباره رمزا مشهورا لملايين الأشخاص حول العالم.

فضلًا عما لديه من إرث، وتكريمه لقيم العمل الجاد والتفاني والنزاهة والرحمة.

وأثنت السعيد على الجامعة البريطانية في مصر لإسهاماتها في التعليم العالي المصري، منذ تأسيسها عام 2005.

ولفتت إلي أن الجامعة تمكنت من تحقيق معايير الجودة الدولية في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن المسئولية الاجتماعية.

واضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل طلابًا متدربين من الجامعة البريطانية كجزء من برنامج التدريب الصيفي للوزارة، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرات الوزارة المتعددة.

وتناولت السعيد الحديث حول جائزة محمد فريد خميس للأبحاث، التي انطلقت عام 2021 تكريمًا لمؤسس الجامعة البريطانية في مصر.

والتي تمثل تعبيرا عن قيم مؤسس تلك المؤسسة المتميزة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه فخور بالاحتفال بتنصيب السير مجدي يعقوب كأول رئيس شرفي للجامعة البريطانية في مصر وأيضًا تكريم الخريجين المتميزين.

وأعرب عن تقديره لمؤسسة السير مجدي يعقوب كونها مصدر إلهام ليس فقط لجيل واحد ولكن أيضًا للعديد من الأجيال التي استلهمت منه ومن أعماله الرائعة كيف يمكن أن يكون النجاح، وأهمية العمل الجماعي من أجل تحسين بلدنا وضمان التنمية التي يجب أن تكون مرنة ومستدامة.

ووجهت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، كلمتها الشكر الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، على تفانيه في رئاسة الجامعة ومجهوداته الكبيرة التي جعلت الجامعة تنجز العديد من المشروعات الهامة مثل المشاركة في قمة المناخ وكذلك توقيع شراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان.

وأعلنت “خميس” عن الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للتميز البحثي،.

وأضافت خميس أن السير مجدي يعقوب يعد من أعظم الرواد في مجاله، وكرس نفسه لمعالجة عدم المساواة في تقديم الرعاية الصحية من خلال إنشاء منظمة سلسلة الأمل الخيرية الخاصة به ومستشفياته في أسوان وحول العالم.

فضلًا عن أن السير مجدي يعقوب كان بالفعل أحد الأمناء المؤسسين لمجلس الإدارة منذ البداية، كما كان يشارك شغف والدي الراحل بالتعليم العالي والقيمة التي يجلبها للمجتمع.

من جانبه اعتبر الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر تكريم الجراح العالمي مجدي يعقوب يومًا تاريخيا.

وأشار إلي تأثير الجراح العالمي مجدي يعقوب الفريد على العالم، فهو من أشهر المصريين الذين يرفعون اسم مصر حول العالم، وتاريخه حافل، وعبقريته غير مسبوقة.

وساهم في إنقاذ أرواح العديد من الأطفال في العالم، والجميع يعلم أن لهذا الاسم صدى كبير في جميع أنحاء العالم، بكل ما تعنيه الكلمة.

ولفت إلي أنه انطلاقًا من تمحور الجامعة البريطانية حول الطالب، سيدعم وجود السير مجدي يعقوب هذا الهدف، وسيتيح للطلاب أن يقولوا نحن ملتزمون بمجتمعنا ونؤمن بالإنسانية.“

وأضاف “لطفي”، أن السير مجدي يعقوب يمثل قيمة مصرية عالمية، تبعث على الفخر والاعتزاز في ضوء ما قدمه ولا يزال من عطاء في مجال جراحة القلب، فضلا عن إسهاماته الإنسانية في مصر والعالم.

وقال السفير البريطاني لدي مصر جاريث بايلي:“ إن السير مجدي يعقوب قامة كبيرة، وأتمنى من الجميع أن يكونوا مثله.

واستكمل أنه لكي نكون مثله نحتاج إلى مشاركة قيم العاطفة والتواضع والإنسانية والمثابرة، وهو ما تفعله دائما الجامعة البريطانية في مصر، باستثمارها في التنمية المستدامة ونشر قيم العلوم الإنسانية والحفاظ عليها من خلال طلابها.

وقال إنه إذا كانت الصناعة هامة للدول فالتعليم هام لأن الصناعة تغذي المواطن، بينما التعليم يبني الوطن.

وأكد مالكوم بريس، رئيس جامعة مانشستر متروبوليتان بالمملكة المتحدة، الشريك الأجنبي للجامعة البريطانية، أن جامعة مانشستر فخورة للغاية بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر.

وأضاف أنه يمكننا مشاركة خبراتنا ومعرفتنا والتي أعتقد أنها يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا لأننا جميعًا مواطنين عالميين.

وأشار إلي أن الجامعات عنصر أساسي لنجاح أي بلد واقتصادها وكل مجتمع في جميع أنحاء العالم، ولاسيما جامعة مثل الجامعة البريطانية في مصر.