الجامعة البريطانية توفد عددًا من طلابها إلى «لندن ساوث بانك»

أوفدت الجامعة البريطانية في مصر، عددًا من طلابها إلى جامعة لندن ساوث بانك الشريك البريطاني للجامعة.

ضمن برامج الرحلات الصيفية العلمية

يأتي ذلك للدراسة بالخارج ضمن برامج الرحلات الصيفية العلمية التي تنظمها الجامعة البريطانية، في إطار الشراكة بين الجامعتين.

ويتضمن البرنامج نشاطات تعليمية وثقافية وترفيهية، ما يتيح الفرصة لطلاب الجامعة لإثراء خبراتهم التعليمية وتنمية مهاراتهم.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تسعى لخلق آفاق تعاونية مع مختلف المؤسسات، لتتيح لطلابها فرص التعرف على الثقافات المختلفة، وخصوصًا الثقافة البريطانية.

وذلك بما يدعم رؤية الجامعة لتخريج جيل قادر على المنافسة عالميًا في سوق العمل، وللانفتاح على العالم مع تعزيز قدراتهم العلمية لمواكبة التطورات المعاصرة، ولتحسين المهارات الطلابية .

وأضاف لطفي، أن الرحلات العلمية تساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الجامعتين.. فضلا عن مواصلة تعزيز مجالات التدريس والتعلم والبحث والأنشطة الطلابية، وكخطوة في خطة التحول التي تقودها الجامعة في هذة المرحلة .

يذكر أن الجامعة البريطانية تعد من أكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق نظام التعليم البريطاني .

وتمنح الجامعة خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية (London South Bank University & Queen Margret University).