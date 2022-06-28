الجامعة البريطانية تنظم فعالية اليوم المفتوح للتعريف بكلياتها وأقسامها

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، فعاليات اليوم المفتوح “Open Day”، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل؛وذلك بهدف التعرف على كليات الجامعة البريطانية وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى المِنح التي تقدمها الجامعة، وذلك بحرم الجامعة البريطانية في مدينة الشروق.

وتتضمن فعاليات اليوم المفتوح التعرف على كليات الجامعة البريطانية، والتي تضم 11 كلية وهي:

كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

فضلًا عن تنظيم جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المتعددة، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية.

وتنطلق فعاليات اليوم المفتوح في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ونوهت الجامعة بأنه يمكن للراغبين في الحضور، سواء من طلاب الشهادات الثانوية المختلفة، التسجيل من خلال الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة.

ويمكن للراغبين في التسجيل معرفة كل التفاصيل من خلال الرابط التالي https://www.bue.edu.eg/event/open-days-2022/