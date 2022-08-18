الجامعة البريطانية تقدم منحة بكلية القانون للطالبة الأولى على الجمهورية

قدمت الجامعة البريطانية، منحة دراسية كاملة للطالبة الأولي في الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، زينب أكرم حسن، للالتحاق بكلية القانون،وذلك في إطار برنامج المنح التي تخصصها الجامعة البريطانية للطلاب الأوائل والمتفوقين، والذي يهدف إلي توفير تعليم بجودة عالية ومساعدتهم على تحقيق آمالهم وأحلامهم في سوق العمل العالم.

واستضافت الجامعة البريطانية، الطالبة زينب أكرم وأسرتها بحرم الجامعة، بحضور الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات.

الجامعة تستضيف الطالبة زينب أكرم الأولي علي الجمهورية

المنح الدراسية في الجامعة البريطانية

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، توفر عددًا من المنح الجزئية لطلاب الثانوية العامة، كحصول الطلاب من المدارس الشريكة على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة.

وكذلك حصول الأشقاء المقيدين بالجامعة، وأشقاء خريجي الجامعة وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، على خصم 10%.

فضلًا عن الحوافز الخاصة بالتفوق الرياضي على مستوى الجمهورية، والمستويين العربي والدولي والتي تشمل خصما على الرسوم الدراسية يتراوح بين 10% إلي 80%، إضافة إلي المنح الخاصة بكل كلية.