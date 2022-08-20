الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2022-2023

أعلنت الجامعة البريطانية عن فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2022- 2023؛ وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بكلياتها المختلفة.

ونوهت الجامعة بالشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلَنة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

رابط التقديم الإلكتروني في الجامعة البريطانية

وحددت الجامعة البريطانية طرق التقدم للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة على الرابط التالي: www.bue.edu.eg.

أو من خلال التقدم المباشر بمقر الجامعة في مدينة الشروق وسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

وأشارت الجامعة إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2022- 2023، هى كليات: الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون.

بالإضافة إلى كليات الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

تنسيق الجامعة البريطانية

وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى للتقدم بكلياتها، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة، كما يلي:

طب الفم والأسنان 80%

كلية الصيدلة 74%

كلية الهندسة 68%

كلية هندسة الطاقة والبيئة 68%

كلية علوم الحاسب 62%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، كلية التمريض، الآداب والإنسانيات، الفنون والتصميم، الاتصال والإعلام، القانون 55%.

يُذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق على قيام طلاب الثانوية العامة دفعتي 2020-2021، و2021-2022، بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

على أن يستمر التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية حتى 30 سبتمبر.

الجامعة البريطانية في مصر

جدير بالذكر أن الجامعة البريطانية هى واحدة من أكبر الجامعات الخاصة في مصر.

وتمنح الجامعة البريطانية خريجيها الشهادات الثنائية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والأهلية ومن الجامعات الأجنبية ذات الشراكة.

وللجامعة اتفاقيات شراكة وتوأمة مع جامعات بريطانية هي: (London South Bank University & Queen Margret University).

برنامج المِنح الدراسية

وتوفر الجامعة عددًا من المنح الجزئية لطلاب الثانوية العامة، كحصول الطلاب من المدارس الشريكة على خصم 10% لجميع الكليات، عدا كليتي الأسنان والصيدلة.

وكذلك حصول الأشقاء المقيدين بالجامعة، أشقاء خريجي الجامعة، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية على خصم 10%.

بالإضافة إلى الحوافز الخاصة بالتفوق الرياضي على مستوى الجمهورية، والمستويين العربي والدولي، وتشمل خصمًا على الرسوم الدراسية يتراوح بين 10 إلى 80%.