الجامعة البريطانية تعلن عن تقديم منح لطلاب الثانوية العامة بخصم يصل إلي 80%

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، عن المنح الدراسية الجزئية، لطلاب الثانوية العامة 2022/2023.

وذلك طبقا للمجموع الحاصل عليه الطالب بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

الجامعة البريطانية تعلن عن تقديم منح لطلاب الثانوية

وستقدم الجامعة البريطانية عددًا من المنح ومنها حصول الطلاب من المدارس الشريكة على خصم 10%.

وذلك لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة.

وكذلك حصول الأشقاء المقيدين بالجامعة على خصم 10%.

وكذلك أشقاء خريجي الجامعة، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الحوافز الخاصة بالتفوق الرياضي على مستوى الجمهورية، و المستويين العربي والدولي والتي تشمل خصما على الرسوم الدراسية يتراوح من 10 إلي 80% بالإضافة إلي المنح الخاصة بكل كلية وعلى الراغبين في التقدم.

وقالت الجامعة إن جميع معايير القبول بالجامعة معلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة :https://www.bue.edu.eg/admission/

وتعد الجامعة البريطانية واحدة من أكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق نظام التعليم البريطاني.

و تمنح الجامعة خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية وهي (London South Bank University & Queen Margret University).

كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة للدراسة بالخارج بجامعة “London south bank” الشريك البريطاني للجامعة.

وتضم الجامعة 11 كلية وهي ، كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة.

بالاضافة إلي علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

جدير بالذكر أن الجامعة البريطانية حصلت على المركز الرابع مكرر في مصر، والأول على مستوى الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتصنيف “QS” البريطاني .

كما احتلت الجامعة البريطانية المركز الأول في الفيزياء في مصر والمرتبة الثانية في المنطقة، والثالثة في أفريقيا وفقًا لتصنيف “شنغهاي”.

كما أوضحت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر (Nature) لعام 2020، تقدم الجامعة في البحث العلمي، حيث صنفها المؤشر ضمن أفضل 10 جامعات مصرية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات كأكبر مساهم في حصة الأبحاث ذات الصلة وحفاظها على تحقيق نمو متواصل في إسهاماتها البحثية.

وشهدت الجامعة البريطانية في مصر على مدار الأعوام الماضية، تطورًا كبيرًا ونجاحًا غير مسبوق لبرامج الابتكار والإبداع التي تنفذها ضمن خطتها الإستراتيجية لبناء الإنسان وتنفيذ رؤية مصر 2030، ومواكبة التطورات العالمية المعاصرة وإعداد طلاب قادرين على مواكبة سوق العمل الدولي، والتي جعلها تحظى باقبال كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة، بسبب ريادتها وتقدمها في التصنيفات العالمية الخاصة بجودة التعليم، والتي تتيح للطالب الاستفادة من برامج دراسية مصرية بخبرات بريطانية تطابق المعايير الدولية.