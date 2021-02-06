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الجامعة البريطانية تحصل على المركز الأول في تقييم Webometrics

الجامعة احتلت ايضا، المرتبة 14 من بين 72 في الترتيب بين الجامعات الحكومية والخاصة في مصر.
جهاد سالم 1:39 م, السبت, 6 فبراير 21 1:39 م, السبت, 6 فبراير 21

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اقتنصت الجامعة البريطانية في مصر، المركز الأول بين الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في تقييم Webometrics للعام 2021، بعد أن سجلت تقدماً كبيراً في مجالات التقنية الحديثة والبحوث خلال الفترة الماضية.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن الحصول على المركز الأول الأول في تصنيف Webometrics للعام 2021 يعد تتويجاً للجهود المبذولة التي يقوم بها أسرة الجامعة البريطانية من أجل الإرتقاء بالمنظومة الأكاديمية ورفع إسم مصر في المحافل الدولية بما يليق بها في شتى النواحي العلمية والبحثية.

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ونوه البيان بأن الجامعة احتلت أيضا، المرتبة 14 من بين 72 في الترتيب بين الجامعات الحكومية والخاصة في مصر.

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة حصدت المرتبة 45 من أصل 1907 جامعة مصنفة في إفريقيا، فضلاً عن وصولها للمرتبة الـ 18 من أصل 626 جامعة مصنفة في شمال إفريقيا.

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وأشار بهي الدين إلى أن الجامعة البريطانية احتلت أيضاً المرتبة 48 من بين 1216 جامعة مصنفة في العالم العربي، ضمن أفضل 4٪ بتصنيف Webometrics لهذا العام، إضافة لحصولها على المرتبة 2031 من بين 11994 جامعة مصنفة عالمياً بعد أن صعدت 588 درجة هدا العام بما يعني أنها ضمن أفضل 17٪ ممن شملهم التصنيف على مستوى العالم.

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بقلم جهاد سالم

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