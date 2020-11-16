الجامعة البريطانية تحتفل بتخريج أول دفعات كلية القانون

وعلى مدار ٣ أيام من أسبوع التخرج بالجامعة البريطانية في مصر، تم تخريج طلاب كليات الأسنان، والاتصال والإعلام، والصيدلة، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، والتمريض

احتفلت الجامعة البريطانية في مصر، بتخريج أول دفعة من خريجي كلية القانون، في إطار احتفالات يوم التخرج والعلم والمعرفة.

وحضر الاحتفالية فريدة خميس، رئيس مجلس الأمناء، وياسمين خميس عضو مجلس الأمناء، ولفيف من الشخصيات العامة، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وعلى مدار ٣ أيام من أسبوع التخرج بالجامعة البريطانية في مصر، تم تخريج طلاب كليات الأسنان، والاتصال والإعلام، والصيدلة، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، والتمريض.

كذلك تم تخريج أولى دفعات طلبة كليتي القانون والآداب والعلوم الإنسانية، ليحصل كل خريج على شهادتين معتمدتين، الأولى من جامعة لندن ساوث بانك، والثانية من المجلس الأعلى للجامعات.

وأعرب الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون، عن سعادته بميلاد أول دفعة يتم تخريجها في كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر”.

وقال عبد الحميد : إن فلسفة العمل بالكلية اعتمدت على مد جسور الشراكة مع عدد من المؤسسات القانونية المحلية والدولية، باعتبار الكلية بيت خبرة لا يقتصر على تقديم نموذج لدراسة القانون من جانبه النظري فقط، وإنما من منظور عملي تطبيقي مواكب لتغيرات ومتطلبات المجتمع المحيط”.

وقال عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر للخريجين: أنتم الآن في اختبار حقيقي مع أنفسكم، سوف تُشرق بكم شمسُ الغد، ويلوح أمامكم نهار الحياة العملية لمهنة سامية، لتتابعوا بجدكم وجُهدكم خُطوات أجيال متعاقبة من سدنة القانون وحُماته، متسلحين بالعلم، متفائلين بالحلم.

واستكمل : نصيركم ضمائركم، وإيمانكم برسالتكم وبمكتسبات علومكم ومعارفكم، وما ارتقت به مهاراتكم بعد أن احتضنتكم مؤسسة تعليمية تُعني بصياغة الإنسان علمياً وعملياً وفكرياً، ولنجاحكم اجعلوا من تزودكم بالعلم دوماً سبيلاً تَرقَي به مهام أعمالكم”.

وأوصى عبد الحميد الخريجين، بضرورة احترم زملائهم مراعاة تقاليد وضوابط المهنة، والاستقامة على طاعة الله وتعاليم وقيم وأعراف المجتمع.

وتوجه عبد الحميد بتحية إكرامٍ وإعزاز، للراحل محمد فريد خميس الذي وضع الأساس لوجود كلية القانون.

كما توجه عميد كلية القانون بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد وتنظيم حفل تخرج طلاب كلية القانون ، وقيادات الجامعة وإداراتها ذات الصلة، وكل القائمين علي إدارة العملية التعليمية بجامعة لندن ساوث بانك.

كما توجه بالشكر لشركاء العمل من الهيئات القضائية ومكاتب المحاماة الكبرى، وأعضاءالهيئة العلمية بكلية القانون، وأعضاء الهيئة المعاونة والهيئة الإدارية والعاملين.

وقدمت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، التهنئة للخريجين وذويهم.

وطرحت خميس عدة تساؤلات قائلة :لماذا العلم؟ وكيف تتقدم الأمم؟ وكيف تصنع الحضارات؟ وكيف أذهل أجدادنا المصريون العالم كله بإبداعاتهم التى تزيد مع الزمان قيمةً ومكانة؟ وكيف كانت عبقرياتهم فى الصناعة والزراعة والرسم والفنون وفي شتي المجالات؟.

وأشارت إلى أن الإجابة القطعية على كل تلك الأسئلة، بالعلم والمعرفة، والبحث والتجربة”.

وأضافت فريدة خميس :” إن حديث العلم هو حديث الإرادة والتحدى، وحديث الباحثين عن مستقبل أكثر إشراقاً ليجود بالخير الوفير، مما يجعله حديث يحمل آمالاً زاهية للأجيال القادمة”.

وطالب الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الحضور بالوقوف دقيقة حداداً على روح مؤسس الجامعة البريطانية في مصر، رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس الذي رحل أكتوبر الماضي.

وقال حمد : يعز على أن نحتفل اليوم بخريجى الدفعة الأولى من كلية القانون ومن كلية الآداب والإنسانيات في غياب المؤسس والراعى والأب للجامعة البريطانية التى تعتبر أحد أحلامه التى جاهد ساعياً إلى تحقيقها لتكون منبراً لجودة التعليم العالى في مصر تماشياً مع معايير الجودة المصرية والبريطانية.

واستكمل: أن دعم الراحل للجامعة جعلها من أفضل الجامعات المصرية، بعد أن تبوأت مكانتها في الترتيب العالمى والاقليمى والمحلى بعمرها الذي لا يتجاوز 17 عاماً.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية في مصر خلال كلمته: ” نحن مطمئنون لاستكمال المسيرة بالدعم غير المحدود الذى غمرنا به مؤسسها وذلك بتولى ابنته فريدة خميس لمنصب رئيس مجلس الأمناء.

وأوضح حمد أن الجامعة البريطانية تحتفل اليوم بتخريج أول دفعة من كلية الآداب والانسانيات وأول دفعة من كلية القانون، ليحصل الخريجون على شهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

كما يحصل الخريجين على شهادة من الشريك البريطانى أسوة بباقى كليات الجامعة التى على شراكة أكاديمية مع جامعة لندن ساوث بانك وجامعة كوين مارجريت باسكتلندا.

وأشار حمد إلى أن جامعة ستانفورد أصدرت أمس قائمة أفضل 2% من علماء العالم من حيث مرجعية الأبحاث وعددهم 161433، منهم 398 في مصر.

ولفت إلى أنه من بين الجامعات غير الحكومية ظهرت الجامعة البريطانية الأولى بعدد 6 علماء في مقدمتهم الدكتور يحيي بهى الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للدراسات العليا والبحوث، والحاصل على جائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لهذا العام.

وقدم رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لحرصهم على مصلحة الطلاب، مشيرا إلي أن نسبة النجاح هذا العام وصلت إلى 95% لطلاب الجامعة.

وتابع حمد: إن الجامعة البريطانية، تحتفل هذا العام بخريج عدد 2044 طالبا في عشر كليات، وكذلك ببدء الدراسة في كلية الفنون والتصميم بعدد 120 طالبا.

وواصل: هذا بالإضافة إلى السبق في تحول الجامعة إلى التعليم عن بعد لما لها من خبرة سابقة ومنبنية تحتية مميزة للتحول الرقمى منذ سنوات ممثلة في المنصة الإلكترونية للجامعة التى أثبتت كفاءتها وما زالت أثناء جائحة كورونا.

ولفت حمد إلى تعيين أكثر من 70 معيدا من خريجى هذه الدفعة في كليات الجامعة.

واختتم حمد كلمته باقتباس من رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، اقبل ما يعرض عليك من عمل وأحرص على أن تبحث عما تحب من الأعمال، لا تتوانى في العمل فـ 7 ساعات لا تكفى – حيث كان يعمل ما لا يقل عن 12 إلى 14 ساعة يومياً، احرص على التعليم فهو ميزة وسبب التفوق.