الجامعات الحكومية تزيد فرعين و21 كلية جديدة فى 2017

جهاد سالمكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد عام 2017 على صعيد الجامعات الحكومية، وتضمنت إنشاء 21 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، فضلا عن استكمال فرعي جامعتي الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادي الجديد، تمهيدًا لاستقلال كل منهما في جامعة مستقلة وفقًا للمخطط العام للتعليم العالي بالاضافة ال

جهاد سالم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد عام 2017 على صعيد الجامعات الحكومية، وتضمنت إنشاء 21 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، فضلا عن استكمال فرعي جامعتي الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادي الجديد، تمهيدًا لاستقلال كل منهما في جامعة مستقلة وفقًا للمخطط العام للتعليم العالي بالاضافة الي بدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة بالجامعات .

وتضمنت الكليات الجديدة التى تم تدشينها خلال العام الجاري، كلية الحقوق ببورسعيد، والهندسة والحقوق بدمياط، ورياض الأطفال بجامعة السادات، والحقوق بالفيوم، والهندسة والطب والإعلام بالسويس، علوم الإعاقة والتأهيل بالزقازيق.

وكذلك طب وجراحة الفم والإسنان بالزقازيق، الآثار بالزقازيق وبنى سويف، التربية للطفولة المبكرة بالزقازيق، الطب البيطري بالفيوم، كلية الطب والمعهد الفني الصحي بجنوب الوادي، صيدلة دمياط، التربية للطفولة المبكرة و طب الاسنان بالمنوفية، كلية الإعلام بجامعة عين شمس بالإضافة إلى الكلية المصرية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع جامعة ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير.