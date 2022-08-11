أعلنت الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة عن منح العام الدراسي الجديد 2022-2023.

الجامعات الأوروبية تقدم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة 2022

وأشارت الجامعات الأوربية، إلي أنه سيتم تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة 2022 ، والشهادات المعادلة.

ونوهت الجامعة الأوربية إلي أن المنح تغطي طوال مدة الدراسة .

كما أعلنت الجامعة عن تقديم منح جزئية للمتفوقين علميا ورياضيا.

جدير بالذكر أن الجامعات الأوروبية تم انشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021 واستنادا للقانون رقم 162 لسنة 2018 .

وتستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر EUE الجامعات المصنفة في المراتب الأولى عالميا.

وتهدف الجامعات الأوروبية إلى تقديم تعليم من الطراز العالمي؛ من خلال التعاقد مع هذه الجامعات العالمية في مختلف المجالات.

و تُمنح الدرجات العلمية من الجامعات الأم مباشرة و هى التى تضع شروط القبول الخاصة بها واختيار الأكاديمين المتخصصين لتدريس مناهجها ووضع الإمتحانات وتشرف على سير العملية التعليمية بكاملها.

وأصبحت الجامعات الاوربية فى مصرEUE اول جامعة افريقية، عضوا فى اتحاد الجامعات الأوروبية EUA، ومقرها في بروكسل في عاصمة بلجيكا.

وهي منظمة تمثل أكثر من 750 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى في 46 دولة .

وذلك لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في شئون السياسات التعليمية والشئون البحثية.

بالإضافة الى تبادل الأساتذة والطلاب بين أعضاء اتحاد الجامعات الأوروبية .

وتستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر فرع جامعة لندن وهى جامعة فيدرالية تخرج منها 84 عالم حاصل على جائزة نوبل.

وتقدم العديد من البرامج الدراسية وذلك تحت الإشراف الأكاديمي للكليات والمؤسسات التابعة لها وهى كالاتى:

أولا : كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)

بكالوريوس الأقتصاد والتمويل

بكالوريوس المحاسبة والتمويل

بكالوريوس الإقتصاد والإدارة

بكالوريوس الأعمال والإدارة

بكالوريوس البنوك والتمويل

كالوريوس الإقتصاد

بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال

بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية

بكالوريوس الأقتصاد والسياسة

بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد

بكالوريوس التنمية الدولية

ثانيا : كلية جولد سميث (Goldsmiths)

وتمنح بكالوريوس علوم الحاسبات فى التخصصات الآتية:

تعلم الآلة والذكاء الاصطناعى

تطوير الويب والهاتف المحمول

الحوسبة المادية وانترنت الأشياء

تطوير الألعاب

الواقع الإفتراضى

تجربة المستخدم

ثالثا: التحالف الأكاديمى

ويضم كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية بيركبك Birkbeck ، الكلية الملكية King’s College ، كلية الملكة مارىQMUL ، كلية الدراسات الشرقية والأفريقيةSOAS ، كلية لندن الجامعيةUCL)

ويمنح

ويمنح الليسانس فى القانون

رابعا : الكلية الملكية فى لندن UUC

والمصنفة رقم 8 على العالم و تقدم التخصصات التالية :

بكالوريوس علم النفس

خامسا فرع جامعة وسط لانكشير UCLan

ويمنح درجة البكالوريوس فى الهندسة فى التخصصات الآتية :

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

بكالوريوس هندسة السيارات الرياضية

بكالوريوس الميكاترونكس والأجهزة الذكية

بكالوريوس الهندسة باستخدام الحاسوب

بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية

بكالوريوس هندسة التصنيع

بكالوريوس هندسة الطاقة

بكالوريوس هندسة الفضاء وإعداد الطيارين

بكالوريوس هندسة الإلكترونيات

بكالوريوس هندسة التصنيع

هندسة الطيران

رابط التقديم في الجامعات الأوربية

وأشارت الجامعات الأوربية إلي أن كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمنح والتقديم من خلال موقع الجامعة علي الرابط التالي :

https://eue.edu.eg