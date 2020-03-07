الجامعات الأردنية تستقطب الطلاب الوافدين بخفض المصروفات الدراسية والحياتية

أكد مسؤولون فى عدد من الجامعات الحكومية والخاصة بالمملكة الأردنية، أن انخفاض تكلفة الدراسة والمعيشة يعتبر أحد أهم العوامل الداعمة لاستقطاب الطلاب العرب والأجانب، مقارنة مع الأسعار المعتمدة للبرامج الدراسية فى دول المنطقة.

وقالوا إنه يتم تقديم منح وخصومات تشجيعية لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين فى الدراسة بالأردن، موضحين أن نسب الخصومات تختلف من جامعة لأخرى وتصل لنحو %50 فيما تستند معظم البرامج الدراسية فى جامعات المملكة على نظام الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية.

وتستقبل الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة الطلاب الأجانب، الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى %65 للكليات العلمية، و %50 للباقى، وتعمل الأردن على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامة، من خلال استحداث إدارة خاصة لشئون الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالى، فضلا عن ضم غالبية الجامعات لإدارة متخصصة، وأيضا تسهيل إجراءات حصول الطلاب الوافدين على التصاريح اللازمة.

ودشنت وزارة التعليم العالى الأردنية العام قبل الماضى تطبيقا إلكترونيا للتعريف بالجامعات الأردنية تحت شعار “ادرس فى الأردن” يضم جميع المعلومات عن كل جامعة والبرامج الدراسية المتاحة بها والميزات التنافسية التى يحصل عليها الطلاب من الدراسة فى الأردن.

وقال الدكتور محمد طالب عبيدات، رئيس جامعة “جدارا”، ووزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق بالأردن، إن انخفاض التكلفة أبرز ما يميز الجامعات الأردنية مقارنة مع نظيراتها فى الدولة الأخرى، مشيرا إلى حصول الجامعات الأردنية على العديد من التصنيفات العالمية.

وأشار إلى أن بلاده تسعى لجذب الطلاب الوافدين لما لذلك من تأثيرات ثقافية واجتماعية واقتصادية مهمة.

وأكد اتخاذ وزارة التعليم العالى العديد من الإجراءات لدعم جذب طلاب من كل الجنسيات للدراسة بالأردن، وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة بالحصول على التأشيرات والإقامة وتذليل كل العقبات.

◗❙ تكاليف المعيشة تتراوح بين 150 إلى 200 دولار شهرياً

ووصف الدراسة فى الأردن بـ«الأقل تكلفة» فى دول المنطقة، فضلا عن انخفاض تكاليف المعيشة، التى تتراوح ما بين 150 إلى 200 دولار شهريا، فيما تبدأ أسعار الدراسة طبقا لبرامج الساعات المعتمدة من 30 دولارا للساعة، وتختلف حسب التخصص.

وأشار إلى أن جامعة “جدارا” تشارك فى المؤتمرات والفاعليات التعليمية المهمة على مستوى العالم للتعريف ببرامجها التعلمية، ولدعم البلاد فى استقطاب الطلاب الوافدين، لما لذلك من عائد اقتصادى على الدولة بشكل عام والجامعة بشكل خاص.

ولفت إلى أن جامعة “جدارا” تضم37 تخصصا فى برامج البكالوريوس و11 تخصصا فى الماجستير، من بينهم تخصصات جديدة افتتحتها الجامعة مؤخرا فى مجالات العلوم الجمركية، الإصلاح الأسرى والذكاء الاصطناعى.

وقال إن “جدارا” تخطط للتوسع فى جذب الطلاب الأجانب، للدراسة فى الأردن وفى سبيل ذلك تمنح خصومات على المصروفات الدراسية للاتحاق بالجامعة ما بين %10 إلى %50 فى بعض التخصصات، منها العلوم السياسية وإدارة الأعمال.

وأوضح عبيدات أن تكلفة الساعات المعتمدة فى البرامج الدراسية بين 20 إلى 50 دينارا فى برامج البكالوريوس، و75 إلى 142 دينارا لبرامج الماجستير بعد احتساب نسبة الخصم التشجيعية.

وكشف أن الحد الأقصى لعدد الساعات يصل إلى 140 فى البرامج الأدبية مقسمة على عدد سنوات الدراسة، بما يتراوح بين 30 إلى 40 ساعة فى العام الدراسى، ويصل الحد الأقصى للساعات المعتمدة فى الكليات العلمية إلى 160 ساعة خلال سنوات الدراسة.

وأشار “عبيدات” إلى أن الحدود الدنيا للقبول فى الكليات العملية بجامعة “جداراً” %80 و%60 للكليات النظرية.

وقال محمد الشايب، مدير مركز استقطاب الطلبة بجامعة الشرق الأوسط، إنها تضم 20 تخصص بكالوريوس و11 تخصص دراسات عليا، وتقوم دوريا بإجراء دراسات حول التخصصات المطلوبة لسوق للعمل والمعدلات.

وأكد أنه طبقا لما تسفر عنه دراسات احتياجات سوق العمل تقرر الجامعة إغلاق تخصصات وفتح أخرى، أو تحديث تخصصات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أنه بناء على آخر دراسة أعدتها الجامعة فإن احتياجات السوق تتجه نحو تخصصات الذكاء الاصطناعى بصورة كبيرة،

◗❙ مشاركة واسعة فى المؤتمرات والمعارض الدولية للتعريف بالبرامج الدراسية

وأكد “الشايب” قيام الجامعة بالمشاركة فى كل المعارض والمؤتمرات الدولية المعنية بالتعليم العالى، وتنظيم لقاءات مفتوحة مع طلاب المدارس لتوضيح البرامج الدارسية بالجامعة، فضلاً عن التعريف بالفرص المتاحة فى الحصول على المنح.

ولفت إلى أن الجامعة نظمت على هامش زيارتها الأخيرة لمصر للمشاركة فى فاعليات “إيديوجيت”، سلسة من المعارض الخاصة بها فى عدة محافظات مصرية بينها المنصورة والشرقية والمنيا، فى إطار خطتها الترويجية لجذب الطلاب الوافدين.

وأوضح “الشايب” أن جامعة الشرق الأوسط تضم 9 كليات تشمل 16 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، بالإضافة إلى 11 برنامجا لدراسة الماجستير.

وقال إن الجامعة تقدم منحا وخصومات للطلاب الوافدين تصل إلى %35 لبرامج البكالوريوس و %40 لبرامج الماجستير، فضلاً عن منح للطلاب المتفوقين، أثناء الدراسة والتى تصل إلى تغطية المصروفات بالكامل.

وتتراوح مصاريف الدراسة فى جامعة الشرق الأوسط ما بين 2820 إلى 4780 دولارا بعد احتساب نسبة الخصم، طبقا للبرامج الدراسية لدرجة البكالوريوس، وتمثل المصروفات الخطة الدراسية لكامل سنوات الدراسة موزعة على ساعات معتمد سنوية.

وتتراوح المصروفات الدراسية لبرامج الماجستير ما بين 8100 إلى 12250 دولاراً بعد احتساب نسبة الخصم، لتغطية مدة الدراسة بالكامل.

وقال إن الجامعة تقبل شهادات الثانوية العامة المعادلة للشهادات الأردنية، وطبقا لاشتراطات وزارة التعليم العالى الأردنية، فإن الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية %65 والنظرية %50.

ولفت “الشايب” إلى أن الجامعة أدرجت برامج تعليمية جديدة لتتماشى مع احتياجات سوق العمل فى برامج الذكاء الاصطناعى، ورياض الأطفال، وذكاء الأعمال.

وأضاف أن الجامعة بصدد إطلاق برنامج دراسى جديد مختص بتصنيع مواد التجميل ضمن اختصاصات كلية الصيدلة، وجار الحصول على موافقات وزارة التعليم العالى لفتح باب القبول فى التخصص الجديد اعتبارا من العام الدراسى المقبل -2020 2021).

ولفت إلى أن الجامعة لديها برنامج لدراسة الصيدلة بالتعاون مع إحدى الجامعات البريطانية، وطبقا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الجامعة البريطانية يدرس الطالب 3 سنوات فى جامعة الشرق الأوسط وعامين فى “البريطانية”، وتصل المصروفات الدراسية لهذا البرنامج إلى 70 ألف دولار خلال مدة الدراسة منهم 40 ألف دولار يتم سدادهم لجامعة الشرق الأوسط و 30 ألف دولار للجامعة البريطانية.

وأشار إلى أن جامعة الشرق الأوسط حاصلة على عدد من الاعترافات الأكاديمية الدولية، وعلى تصنيف الجامعات العالمى “QS” لأفضل 800 جامعة فى العالم، فضلا عن حصولها على المستوى الذهبى فى ضمان الجودة الأردنى، وكذلك شهادة الجودة العالمية “أيزو 9001”.

وحول اشتراطات الحصول على المنح أوضح “الشايب” أن الجامعة تمنح جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج الأردن منحة تشجيعية بنسبة %35 من المصروفات المقررة على جميع البرامج الدراسة، فضلا عن خصم إضافى بنسبة %6 وكذلك خصم بنسبة %25 للطالب المتفوق أكاديميا خلال الدراسة بالجامعة على رسوم الساعات خلال الفصل الدراسى الذى حصل خلاله الطالب على درجة التفوق الأكاديمى وحال تراجع مستوى الطالب يتم توقف المنحة التشجيعية.

وقال علاء الدين عريبات مدير العلاقات العامة والدولية بجامعة “البترا” الأردنية، إن الجامعات الأردنية تركز فى الأساس على جودة التعليم، وتعد “البترا” الجامعة الأولى فى الأردن الحاصلة على شهادة ضمان الجودة

ولفت إلى أن جامعة “البترا” عضو فى العديد من الاتحادات العالمية للجامعات، وكذلك اتحاد الجامعات العربية، واتحاد جامعات العالم الإسلامى، ورابطة الجامعات الإسلامية، والاتحاد الدولى للجامعات، ورابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالى واتحاد الجامعات المتوسطية.

وأكد أن الجامعة لديها العديد من الحاصلين على الاعتمادات الأكاديمية، المحلية والدولية ومنها الاعتماد الأمريكى”ACBE” فى تخصص الصيدلة، البريطانى “ASIC “ على مستوى الجامعة وفى قسم اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن الجامعة حاصلة على الاعتماد الألمانى الأوروبى “ASIIN” فى تخصص الكيمياء، وحاصلة أيضاً على الاعتماد الأمريكى “ABET” فى تخصص نظم المعلومات الحاسوبية /\، فضلا عن شهادات “الأيزو 9001”.

وتتراوح الرسوم الدراسة فى جامعة “البترا” ما بين 30 دينارا أردنيا وحتى 120 دينارا لبرامج البكالوريوس و مابين 80 إلى 175 دينارا أردنيا لبرامج الماجستير.

ولفت إلى اهتمام الجامعة باستقطاب الوافدين وهو ما يظهر من خلال ضمها لنحو 32 جنسية، يمثلون نحو %20 من إجمالى الطلاب فى الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تشارك فى المؤتمرات والمعارض الدولية، للتعريف ببرامجها الدراسية، والميزات التنافسية التى تطرحها لاستقطاب الطلاب الوافدين من كل أنحاء العالم.

وتقوم جامعة “البترا” باستصدار تأشيرات دخول الوافدين والإقامات السنوية، من خلال مكتبها المعنى بشئون الوافدين، ويقوم المكتب بمتابعة أمور الوافدين وحل مشكلاتهم.

◗❙ توفير وسائل انتقال مجانية للطلاب الأجانب وإدارات متخصصة لتسهيل وصولهم

كما تقدم الجامعة تأمينا صحيا، وتؤمن وسائل الانتقالات لجميع المناطق فى الأردن، مقابل رسوم 150 دينارا.

وقال محمد القعقاع مدير قسم القبول بجامعة الزيتونة الأردنية ، إن النظام التعليمى يقوم على أساس الساعات المعتمدة، وليس الفصول الدراسية، وتقدم الجامعة خصومات تصل إلى %25 للطلاب الوافدين.

ولفت إلى أن جامعة “الزيتونة” تضم أكبر جالية مصرية فى الأردن إذ يصل عدد المصريين فيها إلى350 طالبا %90 منهم بكلية الصيدلة.

وأكد القعقاع أن الجامعة معتمدة من وزارة التعليم العالى فى مصر، مشيرا إلى أن كلية الصيدلة حاصلة على المركز الأول فى الأردن على نظيرتها الحكومية والخاصة.

وأشار إلى تراجع تكلفة السكن والإقامة فى الأردن مقارنة مع الدول المحيطة وتتراوح تكلفة الحصول على سكن والطعام والشراب مابين 350 إلى 400 دولار، فى الشهر وتوفر الجامعة وسائل انتقال مجانية للطلاب الأجانب.

من جانبه، قال هيثم نصر الوكيل المعتمد بالقاهرة لجامعة «جرش» بالمملكة الأرنية، إنها تضم نحو 48 طالبا مصريا فى كليتى الصيدلة والهندسة.

ولفت إلى أن المصاريف الدراسية للطلاب الوافدين تبلغ نحو 3 آلاف دولار، بما يعادل50 ألف جنيه مصرى، ويتم سدادها عقب انتهاء الفصل الدراسى وليس فى بدايته، كما تقدم الجامعة تسهيلا فى السداد وتقسيط المصروفات.

وأشار إلى أن تكاليف السكن والإقامة منخفضة جدا، وبالنسبة للطلاب المصريين تعادل تكاليف الإقامة فى القاهرة، كما توفر الجامعة وسائل انتقال مجانية.

وقال إن جامعة جرش تقوم حاليا بإنشاء مدينة جامعية، لتكون أول جامعة أردنية تضم مدينة جامعية.

وتضم جامعة جرش 23 تخصصا لشهادة البكالوريوس، و 9 تخصصات فى شهادة الماجستير.

وتترواح أسعار الساعات المعتمدة للدراسة فى الجامعة ما بين 40 إلى 90 دينارا أردنيا لبرامج البكالوريوس، وما بين 75 إلى 125 دينارا لبرامج الماجستير.

وقالت علا القايد رئيس شعبة الإرشاد فى الجامعة الأردنية، إنها تضم 5 أقسام و 25 كلية، أبرزها الطب والصيدلة الأكثر جذبا للوافدين.

وأضافت أن الجامعة الأردنية تضم كلية علوم التأهيل، التى تعد الوحيدة فى الأردن والشرق الأوسط فى تخصص الأطراف الاصطناعية، والعلاج الوظيفى، وعلوم السمع والنطق.

ولفتت إلى أنه يوجد فى جامعة الأردن 139 طالبا مصريا أغلبهم فى كلية الطب.

وأشارت إلى أن المصروفات الدراسية تتراوح ما بين 140 إلى 500 دولار للساعة المعتمدة.

وتعد الجامعة الأردنية أول جامعة حكومية تم تأسسها فى المملكة عام 1972.