الجالية المصرية فى الصين تستورد «ديتول» وأدوية من القاهرة لمقاومة فيروس كورونا

قال إبراهيم نجم عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين إن الجالية بدأت تستورد “ديتول” و”ماسكات” أدوات طبية وأدوية تقوية المناعة من مصر لمقاومة فيروس كورونا الذى انتشر في نطاق واسع الفترة الماضية.

مع انتشار الفيروس لم تعد الأدوات متوافرة

وأضاف نجم أنه مع انتشار الفيروس وزيادة الطلب على تلك الأدوات لم تعد متوافرة في الصين، مشيراً إلى أن الجالية المصرية تعتمد على بعض الأفراد لتولي مهمة جلب احتياجاتها من القاهرة بشكل منظم.

ومنذ قليل، قال إبراهيم لـ«المال» إن الضغوط تتزايد على الطلاب المصريين العالقين في مدينة ووهان، منذ انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن المصريين في الصين كل أملهم هو الخروج والرحيل لمصر في أقرب وقت ممكن.

التواصل مستمر

وأضاف أن السفارة المصرية في بكين تتواصل بشكل مستمر مع أبناء الجالية المصرية في ووهان التى كانت منبع الفيروس، ولكن الأهم هو الإجلاء في الوقت الحالي، لأن الأمر مرعب وفي غاية الخطورة، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 82، والمصابين إلى نحو 3 آلاف حالة، والاشتباه في 6 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية في أكثر من بيان أنها ستقدم كل العون والمساعدة للجالية المصرية في الصين في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وما نتج عنه من دخول مدن بالكامل في حجر صحي.

وطلبت السفارة المصرية في الصين بيانات تفصيلية عن جميع الطلاب البالغ عددهم 315 طالبًا، تتضمن الاسم باللغة الإنجليزية أو الصينية وعنوان السكن الحالي، وكذلك العمل.

وقالت كشفت وزارة الخارجية منذ قليل أيضا عن أدوات اتصال جديدة خصصتها القنصيلية المصرية في شنغهاي.

الصين خصصت 8.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة

وأعلنت الصين في بيان اليوم أنه تم تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا.