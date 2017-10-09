الجالية المصرية بفرنسا تروج للسياحة

وكالات:أطلق اتحاد الجالية المصرية بفرنسا حملة ترويجية لدعم وتشجيع السياحة إلى مصر، وذلك خلال مشاركته في مهرجان «سان دوني» السنوي الدولي بالضاحية الباريسية بمشاركة أكثر من 130 دولة.وتضمن الجناح المصري في المعرض العديد من الملصقات والكتيبات والمواد الدعائية حول مختلف المقاصد السياحي

وكالات:

أطلق اتحاد الجالية المصرية بفرنسا حملة ترويجية لدعم وتشجيع السياحة إلى مصر، وذلك خلال مشاركته في مهرجان «سان دوني» السنوي الدولي بالضاحية الباريسية بمشاركة أكثر من 130 دولة.





وتضمن الجناح المصري في المعرض العديد من الملصقات والكتيبات والمواد الدعائية حول مختلف المقاصد السياحية المصرية، حيث كان محل اهتمام الزوار الفرنسيين والأجانب.

وقام أعضاء الإتحاد، بحضور رموز الجالية، بتوزيع منشورات تبرز تنوع المنتج السياحي المصري من سياحة ثقافية وشاطئية وعلاجية ودينية وترفيهية، وذلك بجانب المأكولات الشرقية وهدايا تذكارية لاقت إعجاب مختلف الزوار العاشقين لمصر ولحضارتها الفرعونية العريقة.

وحرص أبناء الجالية على التفاعل مع الزوار للتأكيد على الأمن والإستقرار الذي تنعم به مصر والتعريف بالمزارات والمقاصد السياحية المختلفة.

وصرح جبريل محفوظ مقرر الإتحاد ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الجمعية ستعمل، خلال الفترة القادمة، على تنظيم رحلات جماعية إلى مصر للمساهمة في دعم وتنشيط السياحة في منطقتي الصعيد والبحر الأحمر.

وأكد محفوظ أن هذا النشاط يأتي انطلاقا من الواجب الذي يقع على عاتق الجاليات المصرية في الخارج ممثلة في مؤسسات المجتمع المدني، متقدما بالشكر والإمتنان للمكتب السياحي المصري بباريس برئاسة المستشارة إيمان محمود لما قدمته من امكانات لوجيستية لدعم الجناح المصري بالمعرض.