الجالية المصرية بإيطاليا تنظم حفل تأبين لشهداء الواحات

المال - خاصنظمت الجالية المصرية في إيطاليا، حفل تأبين لشهداء مصر في حادث الواحات الإرهابي أمام القنصلية المصرية بميلانو.وشهد حفل التأبين أعداد غفيره من أبناء الجالية حاملين الشموع والورود، وحرص مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية برئاسة المستشار العمالي عزت عمران، على الح

المال – خاص

نظمت الجالية المصرية في إيطاليا، حفل تأبين لشهداء مصر في حادث الواحات الإرهابي أمام القنصلية المصرية بميلانو.

وشهد حفل التأبين أعداد غفيره من أبناء الجالية حاملين الشموع والورود، وحرص مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية برئاسة المستشار العمالي عزت عمران، على الحضور والوقوف وسط الجالية وقراءة الفاتحة علي أرواح شهداء مصر، فضلاً عن حضور صلاة الغائب علي أرواحهم الطاهرة داعين المولي عز وجل ان يدخلهم فسيح جناته.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بميلانو.