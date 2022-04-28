«الجارديان»: رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل الأمريكية يصيب خبراء الصحة بالذعر

حذر خبراء من رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات الأمريكية، وهو القرار الذي فرضته الأسبوع الماضي الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وأشاروا إلى “هذا ليس الوقت المناسب لتفعيل إجراءات التخفيف”، حسبما أفادت صحيفة (الجارديان) في تقرير حديث.

قالت مورين ميللر عالمة أوبئة بجامعة كولومبيا، إنها “شعرت بحالة من الذعر”، قائلة “إننا هكذا نضمن بشكل أساسي تواجد الأشخاص المصابين والمعرضين للإصابة معا لفترة طويلة من الوقت، دون أي حماية على الإطلاق”.

ونقل عن أبرار كاران طبيب الأمراض المعدية والباحث في جامعة ستانفورد، قوله “لا أعتقد أن المسؤولية الفردية يمكن أن تعالج الجائحة”.

وأوضح كاران أن اختبار مراقبة مياه الصرف الصحي، الذي يتم استخدامه بشكل متزايد حين يصبح الإبلاغ الرسمي عن الحالات أقل موثوقية، أشار إلى زيادة عدد الحالات مع استمرار انتشار متحور أوميكرون بي أيه 2.

قال كاران “هذا ليس الوقت المناسب للرجوع إلى تدابير التخفيف في الأماكن المغلقة العامة المشتركة”.

وذكرت الجارديان أن احتمال تفشي المرض هو ما دفع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إلى أن تؤجل في يوم 13 أبريل انتهاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل لمدة أسبوعين، من 18 أبريل إلى 3 مايو.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.