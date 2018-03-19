الجارحي: 5.4% نموا في الاقتصاد خلال الربع الحالي

خالد بدر الدين: أكد عمرو الجارحي وزير المالية، والمتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية لوكالة رويترز اليوم الإثنين، أن بلاده تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 بنسبة 5.3% إلى 5.4%. وذكرت رويترز أن الحكومة…

خالد بدر الدين:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، والمتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية لوكالة رويترز اليوم الإثنين، أن بلاده تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 بنسبة 5.3% إلى 5.4%.

وذكرت رويترز أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8% فى السنة المالية القادمة 2018-2019 مقارنة مع 5.2% بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية.

وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو وبلغ النمو الاقتصادي لمصر 4.3% في الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2016-2017.