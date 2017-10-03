الجارحي : 379.6 مليار جنيه عجزا فى موازنة 2016/2017

مها أبوودنكشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن قيمة عجز الموازنة بلغ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٣٧٩.٦ مليار جنيه، مقابل ٣٣٩.٥ مليار في العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، لتمثل نسبة العجز ١٠.٩٪، مقابل ١٢.٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.وقال الجارحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن قيمة العجز الأولى، التى



مها أبوودن

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن قيمة عجز الموازنة بلغ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٣٧٩.٦ مليار جنيه، مقابل ٣٣٩.٥ مليار في العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، لتمثل نسبة العجز ١٠.٩٪، مقابل ١٢.٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.

وقال الجارحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن قيمة العجز الأولى، التى تمثل قيمة العجز مع استبعاد فوائد الدين، بلغت ٦٣ مليار جنيه، مقابل ٩٥.٩ مليار خلال ٢٠١٥/٢٠١٦، ومثلت نسبته ١.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال الوزير إن قيمة فوائد الدين بلغت ٣١٦.٦ مليار جنيه، مقابل ٢٤٣.٦ مليار في العام المالي السابق.