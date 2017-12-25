الجارحي: 22 بنكا دوليا وإقليميا تتنافس على طرح السندات الدولارية

مها أبو ودن ومحمد سالم:قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن 22 بنكا دوليا وإقليميا تقدمت بعروضها لإدارة السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل، فى أسواق المال العالمية بقيمة 3 - 4 مليارات دولار.ومن المقرر أن تغلق «المالية» باب تلقى العروض بحلول الثانية عشرة ظهر اليوم، حسب الإعلان

مها أبو ودن ومحمد سالم:

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن 22 بنكا دوليا وإقليميا تقدمت بعروضها لإدارة السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل، فى أسواق المال العالمية بقيمة 3 – 4 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تغلق «المالية» باب تلقى العروض بحلول الثانية عشرة ظهر اليوم، حسب الإعلان الذى نشرته مطلع الأسبوع الماضى بصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وأضاف «الجارحى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن ارتفاع عدد البنوك المتقدمة لإدارة الطرح يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين فى قوة الاقتصاد المصرى، وسلامة الإجراءات التى تتبعها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى.

وقالت مصادر إن قائمة المتقدمين تضم جميع البنوك العالمية الكبرى ومن أبرزها، «بى إن بى باريبا»، و«جى بى مورجان»، و«إتش إس بى سى»، و«جولدمان ساكس»، و«ناتيكسيس» الفرنسى، و«سيتى بنك» الأمريكى وغيرهم.

وأشار «الجارحى» إلى تنافس 8 مكاتب محاماة دولية على القيام بدور المستشار القانونى للطرح المرتقب، بالإضافة إلى جميع مكاتب المحاماة المحلية، راغبا فى الاحتفاظ بالأسماء لحين البت بشأنها.

وتابع : «إعلان الفائز بإدارة السندات، والمستشار القانونى سيتم خلال أسبوعين، حتى يتسنى إتمام الطرح فى الموعد المحدد لها قبل نهاية يناير المقبل، موضحا أن التحالف الفائز سيتولى إدارة الشريحة الدولارية فقط، وستقوم الوزارة بالإعلان عن مناقصة أخرى لاختيار مدير طرح السندات المقومة باليورو، والتى تتراوح بين 1- 1.5 مليار يورو، ومزمع طرحها خلال فبراير المقبل».

وقالت «المالية» فى إعلانها، إن العروض ستكون لإدارة طرح أو أكثر خلال العام المالى الحالى، وأنها قد تكون ضمن برنامج الدين العالمى متوسط الأجل أو مستقلة عنه.

ومن المقرر أن تشمل العروض حجم البنوك والشركات المتنافسة على إدارة الطرح مقوما بالدولار، وسابقة التعاملات مع ديون الشرق الأوسط والأسواق الناشئة، وخطة الطرح والعمولات المقررة لهم، بخلاف جدول زمنى للطرح وتحديد أسماء فريق العمل المسئول عن السندات المصرية، وهى المتطلبات نفسها للطروحات الماضية.

وقالت مصادر إن الجولة الترويجية للسندات تكون بتوصية من مدير الطرح الفائز، مشيرة إلى أن الحكومة فى حالة ترويج دائم للاقتصاد، وبرنامج الإصلاح الحالى من خلال مشاركتها فى الفعاليات الدولية، مثل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وكانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولارات خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين أولهما : فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار وثانيهما : فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاما.

وتراجع العائد على السندات الخارجية، التى تم طرحها فى يناير بنحو 121 إلى 164 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1» بما يعكس نظرة إيجابية للمستثمرين الأجانب، أفضل من التصنيف الائتمانى الممنوح للقاهرة، تبعا لتقرير بنك «بى إن بى باريبا» الأسبوعى، الخاص بأسواق التداول على أدوات الدين العالمية.

وقال «الجارحى» – فى تصريحات، قبل أيام – إن الفائدة على السندات الحكومية فئة 5 سنوات انخفضت من %6.125 إلى %4.8 وفئة «العشر سنوات» من %7.5 إلى %5.8 كما انخفضت فئة 30 سنة من %8.5 إلى %7.8.