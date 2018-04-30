الجارحي : 1% معدل التضخم فى الـ4 شهور الماضية

سمر السيد قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن معدل التضخم سجل فى الـ4 شهور الماضية نحو 1%، مشيرًا إلى أنه عندما يتم الحديث عن انخفاض معدلات التضخم فإن ذلك يعني أن معدل ارتفاع الأسعار يسير بصورة أبطأ مقارنة بالمعدل الذى…

سمر السيد





قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن معدل التضخم سجل فى الـ4 شهور الماضية نحو 1%، مشيرًا إلى أنه عندما يتم الحديث عن انخفاض معدلات التضخم فإن ذلك يعني أن معدل ارتفاع الأسعار يسير بصورة أبطأ مقارنة بالمعدل الذى تم الوصول إليه فى 2017 وهو 35%.

وأكد، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظّمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم، أن الوضع تحسَّن بشكل كبير حاليا فى هذا الإطار.

ولفت إلى أنه فى السنوات الـ3 الماضية كانت أسعار البترول جيدة، أما الآن فقد حدث ارتفاع فى الأسعار العالمية لتصل إلى 74 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن مصر كانت صافى مصدر للبترول فى عام 2002 وتصدر ما لا يقل عن 40% مما كانت تنتجه، أما الآن فقد أصبحنا صافى مستورد، غير أن زيادة إنتاج الغاز مع الاستكشافات الجديدة فيه أصبح هناك تحسن فى إنتاجه.

وأضاف أن الدولة تتبنى الإجراءات الإصلاحية مع التأكد من تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية.

وتابع: هناك رغبة فى وضع مصر على المسار الصحيح وتنفيذ الإصلاح بشكل متكامل، ووجّه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الرؤية الحالية فى إحداث الإصلاح الاقتصادى.