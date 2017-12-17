الجارحي ينهي الجدل حول تعريف غير القادرين بقانون التأمين الصحي

ياسمين فوازأنهى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، الجدل البرلماني بشأن تعريف "غير القادرين" بقانون التأمين الصحي، من خلال التأكيد على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن تعريفهم.وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن تعريف غير القادرين سيكون في اللائحة التنفيذية، وهناك لجنة ستطبق مع

ياسمين فواز

أنهى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، الجدل البرلماني بشأن تعريف “غير القادرين” بقانون التأمين الصحي، من خلال التأكيد على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن تعريفهم.

وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن تعريف غير القادرين سيكون في اللائحة التنفيذية، وهناك لجنة ستطبق معايير استحقاق التأمين الصحي على أعلى مستوى.

وردّ الدكتور على عبد العال، على اعتراضات بعض النواب قائلاً: “اللائحة التنفيذية ستتضمن هذا الأمر”.

