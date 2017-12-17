الجارحي ينهي الجدل حول تعريف غير القادرين بقانون التأمين الصحي

ياسمين فواز
أنهى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، الجدل البرلماني بشأن تعريف “غير القادرين” بقانون التأمين الصحي، من خلال التأكيد على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن تعريفهم.
وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن تعريف غير القادرين سيكون في اللائحة التنفيذية، وهناك لجنة ستطبق معايير استحقاق التأمين الصحي على أعلى مستوى.
وردّ الدكتور على عبد العال، على اعتراضات بعض النواب قائلاً: “اللائحة التنفيذية ستتضمن هذا الأمر”.
وكان عدد من نواب البرلمان منهم علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ومحمد معيط نائب وزير المالية، قد طالبوا بإعادة صياغة المادة الخاصة بتعريف غير القادر، وعدم ترك الأمر إلي وزارة المالية لوضع معاييره.
وأوضحوا أن المادة تحتاج لمراجعة، وإعادة صياغة بما يحقق مصلحة المواطن، ووضع معايير واضحة يتحدد على أساسها غير القادر وفقا لظروف معيشته.
وأوضحوا أن المادة تحتاج لمراجعة، وإعادة صياغة بما يحقق مصلحة المواطن، ووضع معايير واضحة يتحدد على أساسها غير القادر وفقا لظروف معيشته.