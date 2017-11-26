الجارحي ينفي اتهامات الخرباوي لقائمة الخطيب ويتوعده بالسجن

اتهم الخرباوي محمد جمال الجارحي المرشح على قائمة الخطيب بأنه له ولوالده علاقة بالإخوانحسين رجبتوعد محمد جمال الجارحي، رجال الأعمال البارز، ثروت الخرباوي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والمنشق على الإخوان بالملاحقة القضائية على اتهامات له بأخونة قائمة محمود الخطيب الذي تخوض انتخابات النادي ال

اتهم الخرباوي محمد جمال الجارحي المرشح على قائمة الخطيب بأنه له ولوالده علاقة بالإخوان



حسين رجب

توعد محمد جمال الجارحي، رجال الأعمال البارز، ثروت الخرباوي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والمنشق على الإخوان بالملاحقة القضائية على اتهامات له بأخونة قائمة محمود الخطيب الذي تخوض انتخابات النادي الأهلى نهاية الأسبوع الجاري.

وكان الخرباوي، وجه خلال حواره مع الإعلامي خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر شاشة النهار مساء الأحد، عتابا للخطيب لضمه لمحمد جمال الجارحي لقائمته الانتخابية، رغم علاقاته ووالده السابقة بالإخوان

وفي مداخلته بالبرنامج المتلفز، قال رجل الأعمال محمد جمال الجارحى، إن الخرباوي تحدث بدون مستند، مشيرا إلى أنهم رجال أعمال وطنيون يتعاملون مع كل الحكومات ولديهم مصانع يعمل فيها آلاف الأسر

وأوضح أنه منذ 4 سنوات يورد حديد لكل المشروعات والهيئات العسكرية ويحصل على 4 موافقات أمنية.

وتوعد الجارحي بملاحقة الخرباوي وسجنه، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة.

بينما استعرض الوالد جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، توقف استثماراته في عهد الإخوان، مشيرا إلى أنه طرق كل الأبواب لحل أزمته التي انتهت بعد رحيل الإخوان.

وأوضح أن الجهات الأمنية والحكومية يورد لها الحديد، بموافقة الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه أكبر من أن يرد على ما أثاره الخرباوي.

والجارحي له استثمارات معروفة بمصر لاسيما في مجال الحديد.

كما نفى وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق، المرشح أيضا على قائمة الخطيب اتهامات الخرباوي بقربه من الإخوان، في مداخلة ثانية مع البرنامج، مشيرا إلى أن عائلته معروفة بأنها مع الدولة.

والإخوان جماعة إرهابية في مصر منذ 2013.

ويشهد نادي الأهلي انتخابات لمجلس إدارتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسط تنافس بين قائمة رجل الأعمال محمود طاهر، وقائمة اللاعب الشهير محمود الخطيب



