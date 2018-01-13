الجارحي يقرر صرف حافز للعاملين بنظامى الدفع الإلكترونى والميكنة

مها أبو ودنقرّر عمرو الجارحى، وزير المالية، صرف حافز للعاملين بنظامى ميكنة الموازنة العامة GFMIS، والدفع الإلكترونى GPS، بواقع 450 جنيهًا لمن يقوم بعملية إدخال البيانات، و300 جنيه شهريًّا لمن يقوم بوظيفة الموازنة والتدفقات النقدية والالتزامات، و450 جنيهًا للمختص بالتوقيع الأول.ومن المعروف

مها أبو ودن

قرّر عمرو الجارحى، وزير المالية، صرف حافز للعاملين بنظامى ميكنة الموازنة العامة GFMIS، والدفع الإلكترونى GPS، بواقع 450 جنيهًا لمن يقوم بعملية إدخال البيانات، و300 جنيه شهريًّا لمن يقوم بوظيفة الموازنة والتدفقات النقدية والالتزامات، و450 جنيهًا للمختص بالتوقيع الأول.

ومن المعروف أن وزارة المالية تسعى الآن لتطبيق برنامج مميكن متطور لميكنة الموازنة العامة بالكامل، فى مارس الماضى، وقامت فى هذا الصدد بتدريب عدد كبير من الموظفين على أنظمة الدفع والميكنة، بالتعاون مع الشركة المنفذة للبرنامج E FINANCE، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية.

واشترط القرار، لصرف الحافز، أن يكون بواقع موظف واحد لكل وظيفة على النظامين، على ألا يجاوز عدد 6 موظفين بالوحدة الإدارية، أحدهما على الأقل مُدخل بيانات على نظام الدفع الإلكترونى GPS.

وننشر فيما يلى نص القرار: