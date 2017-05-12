الجارحي يشارك في جلسة نقاشية بمنتدي الطريق والحزام بالصين

مها أبوودنبدعوة من الحكومة الصينية يشارك الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في منتدي الحزام والطريق لمبادرة طريق الحرير الذي ستبدأ أعماله يومي 14 و15 مايو الحالي، حيث من المقرر مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية بالمنتدي تخصص لملف التكامل المالي بين الصين والدول المشاركة بالمنتدي والتي وصل عددها

مها أبوودن

بدعوة من الحكومة الصينية يشارك الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في منتدي الحزام والطريق لمبادرة طريق الحرير الذي ستبدأ أعماله يومي 14 و15 مايو الحالي، حيث من المقرر مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية بالمنتدي تخصص لملف التكامل المالي بين الصين والدول المشاركة بالمنتدي والتي وصل عددها حتي الآن إلي 65 دولة.

ويعد المنتدى أول خطوة عملية لتفعيل مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس الصينى فى ٢٠١٧ ووضعها في إطار متعدد الأطراف.

وأكد الوزير أن الدعوة لمشاركة مصر في المنتدي تعكس تقدير الجانب الصيني للعلاقات الإستراتيجية مع مصر، والتي تم رفعها إلي درجة الشراكة الإستراتيجية، لافتا إلي أن الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغا بملف التكامل المالي الذي يعد من أهم محاور مبادرة إحياء طريق الحرير القديم، والذي رصدت له الحكومة الصينية 150 مليار دولار لتمويل مجموعة من المشروعات المنتظر إقامتها بدول الطريق البري والبحري الذي يربط الشرق والغرب عبر مصر.

وقال إن الحكومة المصرية من جانبها تولي اهتماما خاصا بعلاقاتنا مع الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم حاليا، والتي تخطط لتوسيع نطاق استثماراتها الخارجية بشكل كبير في الفترات المقبلة إلي جانب القيام بدور أكبر في دعم الاقتصادات النامية عبر زيادة الاستثمارات والمساعدات التي تقدمها لكثير من الدول.

وأضاف أن انضمام العملة الصينية اليوان لسلة العملات بصندوق النقد الدولي المكونة لحقوق السحب الخاصة لاشك يبرز الأهمية المتزايدة للصين علي صعيد التعاملات النقدية بالعالم، وهو ما سيتعزز خلال السنوات المقبلة بفضل مبادرة طريق الحرير.