الجارحي يشارك فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين

مها أبوودنغادر عمرو الجارحى وزير المالية يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ، القاهرة اليوم الأثنين، لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين فى الفترة من 17 إلى 22 أبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.يجرى وزير المالية خلال الزيارة عدد من اللقاءات والمباحثات

مها أبوودن

غادر عمرو الجارحى وزير المالية يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ، القاهرة اليوم الأثنين، لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين فى الفترة من 17 إلى 22 أبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

يجرى وزير المالية خلال الزيارة عدد من اللقاءات والمباحثات المشتركة ويحضر عدد من النقاشات والموائد المستديرة حيث من المقرر أن يلتقى الجارحى والوفد المرافق له كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى والمسئولين عن برامج الصندوق فى منطقة الشرق الأوسط يسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

ويشارك وزير المالية فى مائدة مستديرة مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى وتارو اسو وزير المالية اليابانى وتيدروس جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية حول قضية تمويل الجهود الدولية ودعم برامج مكافحة الفقر وزيادة الرعاية الصحية.

كما يرأس مائدة المستديرة لطرح التجربة المصرية في تطبيق الشفافية المالية، كما سيشارك في مناقشات مع مجموعة من المفكرين الإقتصاديين والحكوميين والمجتمع المدنى.

يعقد الجارحى عدد من اللقاءات مع نظراءه حيث من المقرر أن يلتقىبوزير المالية والتخطيط الإقتصادى لحكومة جنوب السودان سلفاتور جارنج.

كما يلتقى نيهلنهلا نينى وزير المالية الجنوب أفريقى إضافة إلى عدد من وزراء المالية الأفارقة ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولي كبار الشركات العالمية على سبيل المثال شركة كوكاكولا وجنرال إليكترك التي لها استثمارات بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يشارك الجارحى والوفد المرافق له فى عدد من النقاشات والحوارات التى تنظمها مؤسسات التصنيف والتمويل ومجموعات المستثمرين والبنوك والشركات الدولية حول برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس فى تقارير الآداء التى تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات.





