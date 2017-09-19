الجارحي يحلق بأسعار الحديد.. والطن يسجل 12.5 ألف جنيه

المرسي عزت وعمر سالمأعلنت مجموعة حديد الجارحي عن زيادة أسعارها بداية من اليوم 19 سبتمبر بنحو 500 جنيه للطن ليصل إلى 12.1 ألف جنيه للطن تسليم مصنع. قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها بزيادة أسعارها بداية من 19 سبتمبر الحالى إلى 12.1 ألف

المرسي عزت وعمر سالم

أعلنت مجموعة حديد الجارحي عن زيادة أسعارها بداية من اليوم 19 سبتمبر بنحو 500 جنيه للطن ليصل إلى 12.1 ألف جنيه للطن تسليم مصنع.

قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها بزيادة أسعارها بداية من 19 سبتمبر الحالى إلى 12.1 ألف جنيه للطن، بدلًا من 11600 جنيه خلال أغسطس الماضى.

وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك بنحو 12.5 ألف جنيه للطن، وهو سعر تاريخي، كما أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت الذى بلغ 545 دولارًا.