الجارحي: نستهدف إعادة هيكلة المصروفات وزيادة الإيرادات الضريبية فى العام المالى المقبل

سمر السيد قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف العمل على إعادة هيكلة المصروفات وزيادة الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية فى العام المالى المقبل 2018/ 2019 مع تأكيد تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية. وأكد، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفى الذى…

سمر السيد





قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف العمل على إعادة هيكلة المصروفات وزيادة الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية فى العام المالى المقبل 2018/ 2019 مع تأكيد تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية.

وأكد، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم ، أنه قبل اتخاذ خطوة الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016 كان الوضع صعبًا ولا يمكن الاستمرار فيه، وقد حدث تأخر كبير فى التعامل مع هذه المشكلة، وفى الفترة بين عامي 2011 و2013 تحركت العملة المحلية بشكل ضئيل.

وأضاف أن الدولة تتبنى الإجراءات الإصلاحية حاليًّا، مع التأكد من تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية.