الجارحي: نسبة الزيادة في الإيرادات أعلى من نظيرتها في المصروفات 2016/2017

مها أبوودن:كشف وزير المالية عمرو الجارحى، أن نسبة الزيادة فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى 2016/2017، فاقت نظيرتها فى الإيرادات، مشيرا إلى أن الوزارة أخرت الإعلان عن الحساب الختامى للموازنة حتى اللحظة للوقوف على آخر الأرقام المدققة لها.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن قيمة الإيراد

مها أبوودن:

كشف وزير المالية عمرو الجارحى، أن نسبة الزيادة فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى 2016/2017، فاقت نظيرتها فى الإيرادات، مشيرا إلى أن الوزارة أخرت الإعلان عن الحساب الختامى للموازنة حتى اللحظة للوقوف على آخر الأرقام المدققة لها.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن قيمة الإيرادات المتحققة خلال العام المالى المنصرم بلغت 659.2 مليار جنيه مقابل461.5 مليار جنيه العام المالى 2015/2016، وبنسبة زيادة بلغت 34.1%.

وأكد الوزير أن حجم المصروفات بلغ 1.031 تريليون جنيه، مقابل 817.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، وبنسبة زيادة بلغت 26.2%.