الجارحي : نترقب استقرار الأوضاع لمراجعة دعم الوقود بعد ارتفاع برنت

مها أبو ودنقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تترقب استقرار الأوضاع السياسية فى العالم، لمراجعة فاتورة دعم الوقود للعام المالى الحالي 2017/ 2018، عقب زيادة أسعار البترول عالميًّا على المستهدفات المقدرة بالموازنة.وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن هناك عددًا من العوام

مها أبو ودن





قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تترقب استقرار الأوضاع السياسية فى العالم، لمراجعة فاتورة دعم الوقود للعام المالى الحالي 2017/ 2018، عقب زيادة أسعار البترول عالميًّا على المستهدفات المقدرة بالموازنة.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن هناك عددًا من العوامل تتحكم فى تسعير خامات البترول عالميًّا، من بينها الاضطرابات السياسية على المستويين العربى والعالمى، كما أن هناك اجتماعًا لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، نهاية الشهر الحالي، سيؤثر فى تسعير البترول عالميًّا.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى للإعلان عن إلغاء الشيكات الورقية بدءًا من بعد غد.