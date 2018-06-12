الجارحي: مليارا جنيه فائضًا أوليا بالموازنة الجديدة للمرة الأولى منذ عقود

مها أبو ودن قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى، وفى المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى. وأوضح وز

مها أبو ودن



قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى، وفى المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأوضح وزير المالية، أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، وحققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، بلغ 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وتعكس تلك التطورات الإيجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 قد شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج، مقارنة 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017/2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى، وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36%، ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر 24%.

ولفت إلى أن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو 45%، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والافضل منذ سنوات طويلة.

وعلى جانب المصروفات، ارتفعت فاتورة الأجور 11.5% فى ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية، التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالى والتي يستفيد منها 6 ملايين موظف.

وارتفعت الاستثمارات الحكومية 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.